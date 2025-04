Guelmim : caravane médicale au profit des élèves des établissements scolaires de la province

Une caravane médicale pour la correction de la vue et de l’audition au profit des élèves des établissements scolaires de la province de Guelmim a été lancée, mardi, à l’initiative de la section locale de l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT).



Initiée en partenariat avec la direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, avec le soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette caravane, qui se poursuivra jusqu’au 3 mai, cible environ 800 élèves des cycles primaire, collégial et secondaire, dont une majorité issue du milieu rural, souffrant de troubles visuels (700 élèves) et auditifs (100 élèves).



Cette opération humanitaire, organisée au sein de l’Établissement d’épanouissement pour l’éducation et la formation (EEEF) à Guelmim (29 et 30 avril), et à Bouizakarne (3 mai), est encadrée par une équipe composée de médecins spécialistes en ophtalmologie et en audiologie, relevant de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) de Guelmim, du Croissant rouge marocain, ainsi que par des étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie.



Les élèves bénéficieront d’examens médicaux pour mesurer leur acuité visuelle et auditive, ainsi que de la distribution gratuite de lunettes de vue et d'appareils auditifs.



Cette initiative, lancée en coordination avec la direction provinciale de la Santé et de la protection sociale, vise à rapprocher les prestations médicales des élèves souffrant de déficiences visuelles et auditives, afin de les aider à poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions, tout en sensibilisant à l’importance du dépistage régulier des troubles visuels et auditifs chez les élèves.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la section de Guelmim de l’AESVT, Mohamed Harrouch, a indiqué que cette caravane a pour objectif le dépistage précoce des troubles sensoriels qui impactent directement les performances scolaires, précisant que leur prise en charge contribue à réduire le décrochage scolaire et à garantir l’égalité des chances.



Et d'ajouter que cette opération cible environ 800 élèves, principalement issus du milieu rural.



De son côté, le chef de la Division de l’action sociale (DAS) à la wilaya de la région de Guelmim-Oued Noun, Mohamed Joumani a déclaré que cette caravane qui s’inscrit dans le cadre du 4e programme de l’INDH, relatif à l’Impulsion du capital humain des générations montantes, permet d’évaluer certains indicateurs de santé scolaire qui peuvent influencer l’apprentissage et le bien-être psychologique des élèves, notamment la vue et l’ouïe.



Pour sa part, la directrice provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Habiba Oubaalla, a relevé que cette caravane vise à remédier à certaines difficultés scolaires liées à des troubles de santé, notamment ceux affectant la vue et l’audition, susceptibles d’avoir un impact sur le parcours éducatif des enfants.