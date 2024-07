Guelmim : Une cérémonie pour fêter les meilleurs élèves

La direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Guelmim, a organisé, vendredi soir, une cérémonie d'excellence en l'honneur des élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats au titre de l'année scolaire 2023/2024.



Au cours de cette cérémonie, des prix d'encouragement et des certificats de mérite ont été remis aux élèves qui se sont distingués dans les différents cycles et filières.



Le directeur provincial de l'Éducation nationale, Mahfoud Maa El-Ainin, a indiqué, à cette occasion, que les bons résultats obtenus par cette délégation durant cette année sont le fruit des efforts déployés par les élèves ainsi que par les cadres pédagogiques et administratifs.



A cet égard, il a relevé que le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat 2024 au cours des sessions normale et de rattrapage au niveau provincial s'élève à 87,32%.



Il a ajouté que 973 candidats ont obtenu le baccalauréat avec mention, dont 111 élèves avec mention très bien et 250 avec mention bien.



Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence du directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation de Guelmim-Oued Noun, Abdelmadjid Sahel, a été marquée par la présentation de spectacles artistiques et musicaux.