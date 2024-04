Guelmim : Hausse de 0,2% de l’IPC en février

L’indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Guelmim a enregistré, au cours du mois de février, une hausse de 0,2% par rapport au mois précédent.



Selon une note de la direction régionale du Haut-Commissariat au Plan de Guelmim-Oued Noun, l’IPC des «denrées alimentaires et boissons non alcoolisées» a augmenté de 0,5% au cours de la période janvier-février 2024.



Selon la même source, cette hausse est due à l'augmentation des prix des fruits de 11,4%, des denrées alimentaires non classées de 1,1% et de la viande de 0,5%.



L’IPC de la rubrique "Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles" a cru de 0,2% au cours de la période janvier-février 2024, en raison de la hausse des prix de location de 0,5%.



En revanche, l'IPC des "Transports" a diminué de 0,3% à cause de la baisse des prix des carburants et lubrifiants pour voitures de tourisme de 0,9% et des dépenses d'utilisation des véhicules de 0,4%.



Par rapport au même mois de l’année 2023, l’IPC à la consommation a enregistré une augmentation de 3,4% par rapport à l'année précédente.