Groupe parlementaire du Parti Vert Ecologiste du Mexique appelle son pays à revoir sa position concernant la reconnaissance de la chimérique rasd

Le président de la Commission de coordination politique du Congrès de la ville de Mexico, Jesús Sesma Suárez, a appelé la Chancellerie mexicaine à réévaluer la reconnaissance de l'Etat mexicain en 1979 à la chimérique rasd.



Cet appel intervient après la rencontre qui s'est tenue entre les membres de la Commission de coordination politique du Congrès de la ville de Mexico et Yazourh Fouad, ambassadeur directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, ainsi qu’Abdelfattah Lebbar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Mexique.



Le député Sesma Suárez a expliqué que, bien que la reconnaissance du pseudo rasd par le Mexique n'implique pas une mauvaise relation bilatérale avec le Royaume du Maroc ni une détérioration de celle-ci, cette reconnaissance n'est pas bien perçue par le peuple marocain.



C'est pourquoi, dans l'intention de renforcer les relations entre le Mexique et le Royaume du Maroc, ainsi que les liens d'amitié et le commerce entre leurs peuples, le coordinateur du Groupe parlementaire du Parti vert écologiste du Mexique au Congrès de la capitale lance cet appel à la Chancellerie de son pays.