“Green Book” primé par le syndicat des producteurs américains

"Green Book: sur les routes du Sud" a remporté le prix du meilleur film décerné par le syndicat des producteurs américains (Producers Guild of America, PGA), ce qui augmente les chances aux Oscars le mois prochain de ce road-movie à travers les préjugés de l'Amérique des années 1960, déjà récompensé par trois Golden Globes. Cette comédie dramatique de Peter Farrelly, aussi récompensée en septembre par le prix du public au Festival international de Toronto, a ainsi supplanté samedi soir entre autres "Bohemian Rhapsody", sacré aux Golden Globes dans la catégorie phare des meilleurs films dramatiques. Le palmarès du PGA se répète souvent aux Oscars. Le film raconte l'histoire vraie de Don Shirley, un célèbre pianiste noir interprété par Mahershala Ali (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Moonlight"), qui osa faire une tournée en 1962 dans le sud des Etats-Unis, encore régi par la ségrégation raciale, sous la protection d'un garde du corps d'origine italienne Tony "Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen).

Le film a été l'objet de controverses. Le 11 janvier, après la résurgence d'un tweet islamophobe de 2015, l'un des auteurs du scénario, Nick Vallelonga, fils du véritable Tony Lip, s'était publiquement excusé, notamment auprès de Mahershala Ali, converti à l'islam en 1999. Auparavant, Peter Farrelly lui-même avait été contraint de s'excuser lorsque des médias avaient retrouvé des interviews de 1998 faisant état de son habitude d'exhiber son sexe pour, selon lui, faire des "farces". Dans les autres grandes catégories du PGA, le prix du meilleur film d'animation est allé à "Spider-Man: Into the Spider-Verse, celui de la dramatique télévisée à "The Americans" et celui des séries à "The Marvelous Mrs Maisel".

Moins connu que les Golden Globes, le PGA est perçu comme un meilleur indicateur pour les Oscars et a vu ses choix confirmés durant 20 de ses 29 années d'existence, en particulier l'an dernier pour "La forme de l'eau". Mais en 2017 il avait récompensé "La La Land" alors que "Moonlight" avait triomphé aux Oscars. Les nominations aux Oscars seront annoncées le 22 janvier et la cérémonie de remise des Oscars est prévue le 24 février.