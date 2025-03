Grâce à un robot privé, la Nasa capture un coucher de soleil lunaire

Un sol blanc à perte de vue, un halo vert et trois points lumineux dans le ciel: le Soleil, la Terre et Vénus. Voici à quoi ressemble un coucher de soleil sur la Lune.



La Nasa et l'entreprise spatiale américaine Firefly Aerospace ont révélé mardi les premières images haute définition d'un coucher de soleil lunaire, prises par un robot s'étant posé début mars à la surface de l'astre.



Des clichés qui pourraient notamment permettre aux scientifiques d'élucider enfin le mystère de cette lueur à la surface de la Lune, observée pour la première fois sur le satellite de la Terre dans les années 60.



"Nous prenons le temps de demander à des spécialistes scientifiques d'examiner toutes les images", a déclaré Joel Kearns, un responsable de la Nasa, lors d'une conférence de presse mardi.



Ce phénomène a été observé pour la première fois dans les années 60 par des sondes de la Nasa, et plus tard par des astronautes. L'une des explications envisagées est qu'il soit dû à la lévitation de particules de poussière lunaire chargées électriquement par les rayonnements du Soleil.



Les clichés présentés cette semaine ont été pris par Blue Ghost, un robot développé par l'entreprise Firefly Aerospace pour le compte de la Nasa. Arrivé début mars sur la Lune, il a réalisé pendant deux semaines de multiples expériences scientifiques et a pris d'autres clichés, notamment d'une éclipse lunaire.



"Les images sont magnifiques, elles sont vraiment esthétiques", a salué M. Kearns.

La Nasa a choisi il y a plusieurs années dans un objectif de baisse des coûts de charger le secteur privé de l'envoi de matériel et de technologies sur la Lune, destinés à préparer le terrain pour de futures missions humaines.



La mission de Firefly Aerospace, qui s'inscrit dans ce cadre, a été un succès "à 100%", a assuré mardi Jason Kim, son directeur général, évoquant "un tournant dans l'histoire".



La société texane a en effet réussi dès sa première tentative à faire alunir son robot sur la surface lunaire, une prouesse technique. Avant qu'une autre entreprise privée américaine n'y parvienne en février 2024, seule une poignée de pays, à commencer par l'Union soviétique en 1966, y étaient parvenus.