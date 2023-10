Grâce à l'impulsion de SM le Roi, 14 pays membres de l’UE apprécient et soutiennent le plan d’ autonomie

Le nombre des pays membres de l’Union européenne qui apprécient et soutiennent le plan d’autonomie s’est élevé à 14 après la position exprimée, ce jeudi, par la République tchèque et ce, grâce à l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue tchèque, Jan Lipavský, M. Bourita a souligné que le Royaume du Maroc salue hautement la position de la République tchèque au sujet de la question du Sahara marocain, qui a considéré le plan d'autonomie, présenté en 2007, comme un effort sérieux et crédible du Royaume et comme une "bonne base" pour une solution convenue entre les parties.



Le ministre a indiqué, à cet égard, que ces soutiens s’inscrivent dans le cadre d’une tendance internationale pour faire du plan d’autonomie la base du règlement du différend autour du Sahara marocain.



La position de la République tchèque au sujet de la question du Sahara marocain a été exprimée dans la Déclaration conjointe signée, jeudi à Prague, par MM. Bourita et Lipavský.