Gozilla et Kong au sommet du box-office nord-américain

Unir leur force leur aura réussi: les deux créatures de "Gozilla x Kong: le Nouvel Empire" ont pris la tête du box-office nord-américain pour leur première semaine en salle, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Le long-métrage, qui voit l'immense reptile et le célèbre gorille combattre côte à côte, a récolté 80 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, selon ces chiffres.

Un résultat "fantastique", pour l'analyste David A. Gross.



Loin derrière, "S.O.S. Fantômes: la Menace de glace" a lui engrangé 15,7 millions de dollars. Dans ce nouvel opus, les chasseurs de fantôme font cette fois face à la menace d'une nouvelle ère glaciaire.

Sur la troisième place du podium, "Dune: deuxième partie" enregistre 11,1 millions de dollars de recettes pour sa cinquième semaine en salle.



Le long-métrage de plus de 2H30, réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, retourne sur la planète Arrakis, peuplée de vers des sables géants et théâtre d'un conflit autour d'une ressource unique, l'Epice.

Relégué en quatrième position, "Kung Fu Panda 4", le dernier volet de la saga d'animation des studios DreamWorks mêlant humour et arts martiaux, obtient 10,2 millions de dollars.



A la cinquième place, le film d'horreur "Immaculée", qui met en scène une religieuse s'installant dans un couvent isolé en Italie, a récolté 3,3 millions de dollars.



Voici le reste du top 10:



6 - "Tillu Square" (2,5 millions de dollars)

7 - "Arthur the King" (2,4 millions)

8 - "Late Night with the Devil" (2,2 millions)

9 - "Crew" (1,7 million)

10 - "Imaginary" (1,4 million)