Golden Globes 2022: Les vainqueurs annoncés sans fanfare

Les vainqueurs des Golden Globes 2022 ont été annoncés dimanche soir sur Twitter par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) sans présence médiatique ni célébrités, après que l'organisation eut été éclaboussée par de nombreux scandales. Ainsi, "The Power of the Dog" (Netflix) a remporté le prix du meilleur film et "West Side Story" (20th Century/Disney) celui de la meilleure comédie musicale ou comédie. Jane Campion a remporté le trophée de la meilleure réalisatrice pour "The Power of the Dog", et Kodi Smit-McPhee celui du meilleur second rôle pour ce western. La star de "West Side Story" Rachel Zegler a été désignée meilleure actrice dans une comédie musicale ou un film, et sa co-star Ariana DeBose a remporté le prix du second rôle féminin. Nicole Kidman ("Being the Ricardos") a remporté le prix de la meilleure actrice dans un drame, tandis que Will Smith ("King Richard") a obtenu le prix du meilleur acteur. Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom !") a remporté le prix du meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie. Pour la télévision, "Succession" a remporté le prix de la meilleure série dramatique et "Hacks" celui de la meilleure série musicale ou comédie, toutes deux produites par HBO. Jeremy Strong, star de "Succession", a été nommé meilleur acteur dans une série dramatique et sa co-star Sarah Snook a reçu le prix du meilleur second rôle féminin. La star de "Hacks", Jean Smart, a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie musicale. Michaela Jaé Rodriguez ("Pose") a remporté le prix de la meilleure actrice dans un drame, et Jason Sudeikis ("Ted Lasso") celui du meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie. Le film de Denis Villeneuve "Dune" s'est contenté, quant à lui, du prix de la meilleure bande-son originale, pour Hans Zimmer. La HFPA a été accablée par les scandales depuis la cérémonie de 2021, lorsqu'il a été révélé qu'elle ne comptait aucun membre noir et qu'elle avait des pratiques commerciales douteuses. La chaîne NBC s'est retirée de la diffusion de la cérémonie de cette année, et depuis lors, la HFPA a diversifié ses membres et réorganisé ses statuts pour tenter de sauver sa réputation à Hollywood.