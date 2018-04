Godard, Spike Lee, Panahi et Srebrennikov en compétition au Festival de Cannes

Le Franco-Suisse Jean-Luc Godard, avec "Le livre d'image", l'Italien Matteo Garrone avec "Dogman", l'Américain Spike Lee avec "BlacKkKlansman" seront cette année en compétition au Festival de Cannes (8-19 mai), ont annoncé jeudi les organisateurs. A ce jour, 18 films sont sélectionnés pour briguer la Palme d'Or qui sera remise le 19 mai. Quelques ajouts de dernière minute sont possibles, a rappelé le délégué général du festival Thierry Frémaux, rappelant que cela était parfois profitable aux heureux élus, comme l'an passé à "The Square" du Suédois Ruben Östlund. Trois cinéastes français sont en lice: Stéphane Brizé avec "En guerre", Christophe Honoré avec "Plaire, aimer et courir vite" et Eva Husson avec "Les Filles du soleil".

Cette dernière fait partie des trois femmes cinéastes sélectionnées avec la Libanaise Nadine Labaki présente pour "Capharnaüm" et l'Italienne Alice Rohrwacher qui défendra "Lazzaro Felice".Egalement en compétition, deux cinéastes qui vivent au quotidien une situation compliquée dans leur pays.

Jafar Panahi, interdit de travailler en Iran, présentera "Three Faces" et le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, qui a réalisé "Leto", sont invités. Le Festival de Cannes compte d'ailleurs demander aux autorités de leurs pays respectifs de permettre à chacun de venir présenter son oeuvre.

Les autorités iraniennes "recevront une lettre de notre part et des autorités françaises pour autoriser Jafar Panahi à quitter le territoire, à présenter son travail et pouvoir rentrer dans son pays", a annoncé le délégué général du festival Thierry Frémaux. Concernant le cinéaste russe, il est poursuivi pour détournement de fonds et assigné à résidence.

La compétition s'annonce assez politique dans les thèmes abordés et plutôt renouvelée avec des réalisateurs méconnus et peu habitués de la Croisette. De fait, peu de grandes stars fouleront le tapis rouge, sinon le couple star Penelope Cruz et Javier Bardem, en compétition et en ouverture avec "Everybody Knows", de l'Iranien Ashgar Fahradi. Andrew Garfield ("The Social Network", "Silence") portera "Under the Silver Lake" de l'Américain David Robert Mitchell. Marion Cotillard défendra "Gueule d'ange" de Vanessa Filo, en lice dans la section Un certain regard.

Parmi les films attendus, mais finalement absents, figurent "L'homme qui tua Don Quichotte" de Terry Gilliam, bloqué par une procédure judiciaire, et aussi ceux produits par Netflix, dont la vocation à ne pas être distribués en salles est contraire au règlement du festival.