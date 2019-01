“Glass” et Shyamalan cassent tout au box-office nord-américain

"Glass", dernier volet d'une trilogie de super-héros réalisée par Night Shyamalan, a pris la tête du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le film réunit les univers du film "Incassable" (2000) et de "Split" (2016) et ses héros: Bruce Willis en justicier indestructible, James McAvoy en super-méchant doté d'une force surhumaine et Samuel L. Jackson en collectionneur de bandes dessinées à l'intelligence machiavélique souffrant de la maladie des os de verre.

Le long-métrage distribué par Universal a accumulé 40,6 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada. Il détrône "The Upside", adaptation américaine du film-phénomène français "Intouchables", qui a généré 15,7 millions de dollars pour sa deuxième semaine. Avec Bryan Cranston dans le rôle d'un richissime tétraplégique du quartier huppé de l'Upper East Side à New York, et Kevin Hart dans celui de son aide-soignant, venu du Bronx, cette adaptation devance toujours "Aquaman", troisième.

Le super-héros incarné par Jason Momoa (le seigneur dothraki Khal Drogo dans "Game of Thrones") a tout de même encore récolté 10,3 millions de dollars pour sa cinquième semaine. Il a franchi la semaine dernière la barre du milliard de recettes à travers le monde, une première pour un film de l'univers DC Comics depuis 2012 et le Batman "The Dark Knight Rises".