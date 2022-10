Giuliano da Empoli reçoit le Grand Prix de l'Académie française

Exposition



L'exposition "Rihla", inaugurée mercredi soir à la Villa des arts à Rabat, invite les visiteurs à la découverte des relations entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne sur les plans culturel, religieux et commercial.



Organisée par la Fondation Al Mada jusqu’au 29 décembre dans le cadre de la célébration de Rabat capitale africaine de la culture pour l’année 2022, cette exposition est “un voyage du Maroc vers l’Afrique subsaharienne” à travers plusieurs objets témoins des activités commerciales et culturelles, selon les organisateurs.



Mettant en valeur la dimension africaine du Maroc contemporain qui s’accentue de jour en jour à travers l’ensemble du continent, cet événement comporte un pavillon dédié à la femme, avec des habits traditionnels des femmes dans la région de Draâ-Tafilalt et des bijoux et produits cosmétiques d’antan.



Des manuscrits, dont ceux du savant émérite malien Ahmed Baba de Tambouctou, qui a vécu au seizième siècle, sont aussi mis à l’honneur, ainsi que des pièces de monnaie datant des anciennes dynasties ayant régné au Maroc, des ardoises servant à l’apprentissage du Coran en provenance du Tchad, un tapis de prière autrefois utilisé dans les mosquées et des instruments de musique spécifiques à l’art gnaoui.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, la responsable des activités culturelles à la Villa des arts, Naima Slimi, a précisé que l’exposition "Rihla" présente les relations entre le Maroc et l’Afrique Subsaharienne par un certain nombre d’objets, de documents et de manuscrits.



La ville d'Assa (province d’Assa Zag) abritera du 31 octobre au 3 novembre prochain la dixième édition du Festival international d’Assa du cinéma du Sahara sous le thème "Investir dans le cinéma marocain".

Initié par l’Association de cinéma et de théâtre d’Assa, cette édition verra le cinéma espagnol comme invité d’honneur, a indiqué un communiqué des organisateurs.



Cette manifestation culturelle sera marquée par la projection des films en compétition officielle et de documentaires hassanis sur l’histoire et l'espace sahraoui, de films panoramiques et d'autres projections d'origines espagnoles en plus d'une belle lignée de films marocains.



Concernant le jury de cette édition, il sera présidé par la journaliste et écrivaine Fatima Ifriqui, et composé du réalisateur Hamid Ziane, du journaliste et scénariste Aissa Wahbi, de la réalisatrice Fatima El Jabia et du réalisateur et dramaturge Salem Ballal.