Ghalla Bahiya souligne à New York le soutien international massif au plan marocain d'autonomie

La membre élue de la région Dakhla-Oued Eddahab, Ghalla Bahiya, a mis en avant, à New York, la dynamique de soutien international massif au plan marocain d’autonomie, seule et unique solution pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.



S'exprimant lors de la réunion annuelle du C24 qui se tient du 09 au 20 juin, Mme Bahiya a souligné que plus de 118 pays considèrent cette initiative présentée en 2007 par le Maroc comme la seule base crédible, sérieuse et réaliste pour une solution politique à ce conflit régional créé de toutes pièces autour du Sahara marocain.



Elle a également relevé que les provinces du Sud du Royaume jouissent d’un large degré d’autonomie à travers des organes législatifs, exécutifs et judiciaires, et ce dans le plein respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Maroc.



L’élue du Sahara marocain a, par ailleurs, rappelé qu'une trentaine de pays ont décidé d'ouvrir des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, marquant ainsi la dynamique irréversible de la marocanité du Sahara.



Evoquant le développement inclusif et multidimensionnel dans les provinces du Sud, Mme Bahiya a indiqué que le Sahara marocain vit, depuis plus de deux décennies, au rythme d’une transformation profonde sur les plans économique, social et diplomatique.



Cette transformation est le résultat d’une stratégie nationale à long terme menée sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à intégrer pleinement les provinces du Sud dans le modèle de développement national, a-t-elle souligné, notant que la région Dakhla-Oued Eddahab pointe au coeur de cette transformation.



A la faveur de cette dynamique vertueuse, cette région du Sahara marocain s'impose comme l'un des axes de croissance les plus dynamiques du Royaume et comme une plateforme économique incontournable vers l'Afrique, a fait observer l’intervenante, ajoutant que Dakhla-Oued Eddahab connaît un essor stratégique, inclusif et tourné vers l'avenir dans de multiples secteurs.



Elle a, dans ce cadre, mis en relief les investissements massifs engagés notamment dans les infrastructures routières, aéroportuaires et numériques pour faciliter les échanges commerciaux, assurer l’intégration économique régionale et faire de la région un pôle logistique majeur reliant le Maroc, l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique latine.



L’élue du Sahara marocain a, de même, indiqué que Dakhla-Oued Eddahab, dotée d'un vaste potentiel en matière d’énergie renouvelable, notamment dans les domaines solaire et éolien, accueille plusieurs projets d’envergure, notant que ces initiatives soutiennent non seulement l'engagement climatique du Maroc, mais attirent également les industries en quête de solutions bas carbone.



Dans la même veine, Mme Bahiya a évoqué le développement rapide que connaît l'industrie de la pêche dans la région, grâce à des procédés modernes et à des installations d'exportation, ajoutant qu’au même titre, des projets d'aquaculture se développent, alors que dans le domaine agricole, une irrigation innovante utilisant de l'eau de mer dessalée est déployée pour transformer des terres arides en terres agricoles productives.



Elle a enfin mis en relief la réputation mondiale de Dakhla en matière de tourisme et d'investissements privés notamment dans l’immobilier et les services, ajoutant que la région s’impose désormais comme un haut lieu de l'écotourisme et des sports nautiques.