Georgina Rodriguez revient avec émotion sur la perte de son enfant

Depuis 2016, Georgina Rodriguez partage la vie de l’une des plus grandes stars du football mondial, Cristiano Ronaldo. L’influenceuse, mannequin ou encore entrepreneuse, née à Buenos Aires en Argentine, connaît depuis une importante célébrité.



A tel point que la jeune femme âgée de 29 ans est au centre d’une série documentaire sortie le 27 janvier 2022 sur la plateforme Netflix.



Devant ce succès, les équipes de production ont décidé de programmer une saison 2, disponible vendredi 24 mars 2023, à travers laquelle, l’ancienne employée dans un magasin de haute couture à Madrid, se dévoile encore un peu plus. Et notamment au sujet de la perte de son enfant mort-né il y a quelques mois.



C’est via une bande-annonce, sortie jeudi 16 mars 2023 par Netflix, que la mannequin, qui réside désormais en Arabie Saoudite aux côtés de l’attaquant portugais, apparaît particulièrement émue.



"Il y a plus de 40 millions de personnes qui me suivent, mais personne ne sait réellement ce que je ressens. Cette année, j'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant", entame celle qui a signé avec l'agence de mannequins UNO Models en 2015, au sujet de la terrible perte de son enfant. Avant de poursuivre : "La vie est dure mais la vie continue, j'ai des raisons d'avancer et d'être forte. Cristiano m’encourage à poursuivre mes objectifs". Puis de mettre en avant sa famille : "Ma priorité c’est ma famille, mes enfants. Cristiano est l’amour de ma vie. Je me sens comme une super maman et une super femme".



On découvre ensuite de nombreuses images du quotidien de la jeune femme, qui semble développer ses activités de businesswoman dans le Golfe, et plus particulièrement au sein de la ville de Riyad en Arabie Saoudite, où Cristiano Ronaldo a posé ses valises en janvier 2023.





C’est sous les couleurs du club d’Al-Nassr, que le quintuple Ballon d’Or évolue désormais. Certainement un dernier défi et un dernier contrat faramineux après une carrière exceptionnelle.