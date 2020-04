“Genesis” va reprendre son tournage à Ouarzazate

Les producteurs de la série brésilienne "Genesis" vont reprendre le tournage à Ouarzazate dès la fin de crise du nouveau coronavirus, ont rapporté des médias locaux. Le réseau de télévision brésilien RecordTv et "va organiser un nouveau voyage au Maroc, dès que la pandémie donne une trêve et que le Royaume rétablit les vols aériens, afin d'achever le tournage", a indiqué vendredi le site d’information UOL. "Les producteurs avaient dû suspendre leur travail après les perturbations causées par la propagation du covid-19", a rappelé la même source. Le portail d’information a souligné que la ville de Ouarzazate, choisie par Record pour réaliser cette série très attendue au Brésil, est réputée comme étant le "Hollywood marocain" et l’un des des principaux sites touristiques de la région du sud du Maroc.

Cette région, poursuit UOL, est d'ailleurs très prisée par des cinéastes de renom et connue pour avoir abrité le tournage de plusieurs séries et films mondialement célèbres comme "Gladiator", "Alexandre", "Astérix et Obélix", "Babel", "La Momie", "Prince of Persia", "Kingdom of Heaven" et "Game of Thrones". "Genesis", dont la date de lancement n’a pas encore été annoncée, réunit plus de 200 acteurs dans différentes phases du tournage avec 150 épisodes prévus. Parmi les principaux acteurs du feuilleton figurent Zé Carlos Machado, Igor Rickli, Adriana Garambone, Guilherme Berenguer, Carlo Porto, Juliana Boller, André Bankoff, Antonia Morais et Caio Manhente.