Gad Elmaleh accusé de plagiat

Gad Elmaleh de nouveau dans le viseur... du plagiat ! Lundi 28 janvier, le youtubeur anonyme CopyComic a dévoilé une nouvelle vidéo où il met en exergue les sketchs de l’humoriste inspirés, voire littéralement copiés, sur d’autres artistes, aussi bien américains que français. Pendant 14 minutes, la vidéo compare les dialogues et situations dont l’humoriste s’est inspiré dans la plupart de ses spectacles, de L’autre c’est moi en 2005 à Papa est en haut en 2009 en passant également par son dernier one-man-show, American Dream.

On remarque ainsi l’emprunt du sketch sur “la démarche ridicule en chaussures de ski”, inspirée par Martin Matte dans son spectacle Histoires vraies (2000) ou encore du “forfait voyelles” de Dany Boon. Mais Gad Elmaleh ne s’inspire pas seulement de ses compatriotes. En effet, le comédien emprunte volontiers à Steven Wright son sketch sur l’eau en poudre ou encore celui où il raconte avoir mis un soir de cuite ses clés de voiture dans la serrure de la porte d’entrée : “J’ai tourné, je te jure, la maison, elle a démarré”. Une réplique culte empruntée au comique américain dans son spectacle On Location de 1985.

En février dernier dans l’émission Quotidien, Gad Elmaleh avait réagi à des accusations de plagiat concernant un sketch qu’il aurait emprunté à Jerry Seinfeld, à propos des hôtesses de l’air. “Dire que je m’inspire de Jerry Seinfeld, c’est - comme dirait un politique s’il était là - ‘un secret de polichinelle’. C’est-à-dire que c’est absurde”, avait-il déclaré. Intitulée “partie 1”, la vidéo de CopyComic devrait avoir une “partie 2” d’ici le 4 février, précise Le Monde.