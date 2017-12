Gad El Maleh à la conquête des États-Unis et de l’Australie

Après deux ans de tournée en France, Gad El Maleh a repris le chemin de la scène. L'humoriste de 44 ans est, en effet, parti à la conquête des Etats-Unis et de l'Australie. Pour ses spectacles aux USA, l’humoriste avait remporté son défi haut la main. Celui de faire rire les spectateurs américains notamment ceux du Carnegie Hall . Dans le pays du one man show humoristique, personne ne l’attendait et, pourtant, Gad a su s’imposer dans cette mythique salle new-yorkaise. Fidèle à lui-même, il n’est jamais resté immobile, s’est approprié la scène, gesticulant sous les arcades dorées du Carnegie Hall. D’ailleurs, c’est bien cette performance qui semble lui avoir ouvert des portes puisque c’est grâce à son réseau US que l'humoriste a pu partir à la conquête du territoire australien. Gad El Maleh n'est, en effet, pas le premier humoriste d'origine marocaine à se produire en anglais. Mustapha El Atrassi, le jeune comédien de stand-up et animateur de télé et de radio s’est vu qualifié pour la finale de «L’homme le plus drôle au monde» qui se déroulait à Las Vegas en octobre 2014.