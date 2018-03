Frère, laisse-moi te conter mon calvaire !

Cher Idrissa,



Zenabo m’a fait savoir que le rêve occidental te taraudait toujours, et que tu t’apprêtais à prendre la route pour venir me rejoindre.

Je ne vais pas t’encourager à venir, ni te dissuader de le faire, tu as pour cela ton libre arbitre. Je souhaite juste te faire part de ma réalité, mon quotidien en forêt, afin que tu puisses te faire une idée sur ce qui t’attend ici.

Cela fait six mois que je suis au Maroc. Le temps passe vite voire très vite. Et je ne suis pas le seul à le dire. Bon nombre de mes compagnons de route partagent mon avis. A l’heure où je t’écris ces lignes, il est déjà minuit.

Je n’arrive toujours pas à m’endormir. J’ai beau fermer les yeux, le sommeil s’entête à me fuir. Il fait très froid, j’ai les mains et les pieds gelés. Depuis début décembre, un froid sec enveloppe la forêt de Bolingo et en dépit d’un ciel clément, les nuits sont glaciales. Je dors à même le sol dans un couchage fait essentiellement de cartons et de couvertures, sous une bâche en plastique. On a beau être encore en Afrique, le froid est ici très vif. Porter plusieurs couches de vêtements et t’installer près du feu ne change pas grand-chose, lorsque je vais me coucher, le froid me rattrape et me transperce jusqu’aux os.

Depuis mon arrivée à Nador, je dors peu, les insomnies sont fréquentes. Le froid conjugué au stress et à la peur d’être surpris par les forces de sécurité ont rendu mes nuits presque blanches. A cela s’ajoutent les multiples risques de vol et d’agression qui nous plongent dans un environnement hostile, particulièrement la nuit.

Je redoute la nuit. Bien souvent, c’est le moment où ma tête «boxe» comme disent les Camerounais. Je ne cesse de réfléchir. Mes pensées s’enchevêtrent. Je pense à ma famille, à l’avenir, aux amis, au pays, à mes rêves, à l’Europe. Je pense souvent à ma pauvre mère décédée faute de soins médicaux…

Je pense également à cette jeune fille qui habite près de chez moi, à ses regards discrets et à son sourire. L’as-tu aperçue récemment ? Elle doit certainement être toujours aussi belle…

J’aime me remémorer les bons souvenirs, ils me procurent du bonheur, de l’espoir. C’est mon seul sas d’évasion, pour fuir cette réalité amère qu’est l’exil.

Heureusement, j’ai aussi la foi. Je crois en Dieu, je sens sa présence en moi. Même si je ne parviens plus respecter les horaires de prières depuis que je suis en forêt, il suffit que je pense que j’ai un Dieu clément pour ressentir une chaleur intérieure, une sensation de bien-être, une paix intérieure.

Parfois, il arrive que je craque, mais c’est quelque chose que je contiens. Même si cela provoque une sensation d’oppression qui parfois m’étouffe, je ne dévoile rien. Je ne peux pas libérer ma colère, hurler mon désespoir, ce serait afficher ma fragilité. Pas question. Un homme, un vrai, ne pleure pas, ne craque pas et ne se lamente jamais. Pour survivre dans la forêt, il faut des mâles forts, courageux et robustes. Sache-le Idrissa, ici c’est la jungle: sois tu bouffe, sois alors on te bouffe.

Pour m’installer dans la forêt, j’ai dû payer, c’est ainsi pour chaque nouvel arrivant. Pour ma part, j’ai apporté, un sac de riz de cinq kilos, un bidon d’huile, du sucre et des boîtes de sardines, j’ai également donné quelques pièces. Cette taxe a un nom : le droit de ghetto.

L’argent collecté est en partie destiné à acheter des bâches avec lesquelles le bunker sera construit. Le montant restant remis dans une caisse commune est destiné à l’achat d’outils nécessaires (pinces, diluants, etc…) pour l’organisation de la frappe.

Dans la forêt, il y a des règles de conduite. Chaque nouveau venu est appelé à obéir et respecter l’autorité qui gère les lieux. Ce «gouvernement de la forêt», c’est ainsi qu’on le nomme, est composé d’un président, d’un vice-président, de généraux, d’officiers et de guides. La plupart sont d’anciens migrants. Fin connaisseurs du terrain, ils sont censés mener à bien l’opération de franchissement des barrières.

Le président est un homme courageux, influent et habile. Il est assisté par des officiers chargés d’instaurer l'ordre et de servir de relais entre lui et les migrants. Ces officiers sont sélectionnés selon des critères d’ancienneté, de courage et de connaissance du terrain.

Pour ce qui est du quotidien, généralement, la journée commence vers cinq heures du matin. Débute alors une véritable course contre la montre. Dès l’aube, il faut quitter les lieux avant la descente quotidienne des gendarmes et des forces auxiliaires qui généralement débarquent vers six heures. On se cache alors dans les collines avoisinantes d’où on les observe de loin alors qu’ils ratissent le secteur à la recherche d’éventuels migrants. C’est un jeu du chat et de la souris, devenu pour nous tous un rituel qui a un nom : le boumla.

On doit patienter souvent jusqu’à dix heures avant de pouvoir rejoindre notre camp. A cette heure-ci, plus question de se recoucher, même si tu es fatigué, car d’autres tâches nous attendent. Il faut partir s’approvisionner en eau, ramasser du bois pour le feu, collecter l’argent pour les repas et faire les courses dans le petit village à vingt minutes de marche de la forêt.

Chacun paie cinq dirhams de cotisation par jour et dépense entre dix et quinze dirhams pour subvenir à ses propres besoins quotidiens. Si certains d’entre eux sont financièrement assistés par leurs parents, proches ou amis, d’autres sont contraints de partir travailler durant plusieurs mois, dans les grandes villes du Royaume parfois même jusqu’à Dakhla, à l’extrême Sud du pays. Quand le travail manque, il ne reste que la mendicité. Crois-moi, c’est une tâche bien rude.

Pour casser la routine, rien de mieux qu’un smartphone connecté à Internet. C’est au village voisin qu’on charge nos téléphones et on achète des recharges Internet. Les Smartphones restent les seuls moyens à même de nous relier au monde extérieur bien loin de notre univers clos et ennuyeux. Je passe des heures à visionner les pages Internet, à lire les articles ou à communiquer avec ma famille et mes proches. Consulter Internet est devenu pour nous tous plus qu’un rituel. Parfois et faute de connexion, je me contente de visionner les photos et les vidéos sur mon téléphone. Sinon j’engage la conversation à bâtons rompus avec mes compagnons de misère. On évoque ainsi nos parcours migratoires, les dangers qui nous ont guettés tout au long de notre périple vers le Maroc, les passeurs, notre vie dans nos pays d’origine, leur situation politique, économique ou sociale. Comme moi, ils sont tous des Subsahariens en provenance soit du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, ou encore du Mali. Et l’exil nous a réunis dans ce bout du monde. Nous vivons en harmonie et on tente tant bien que mal de vivre ensemble malgré nos différences. Nous partageons tous les mêmes souffrances, les mêmes espoirs. Parfois, on se rend au café du petit village d’à côté pour regarder un match de football diffusé sur les chaînes sportives et discuter de nos stars et de nos équipes préférées.

Dés fois, des désaccords ou des accrochages éclatent entre les migrants, mais ils sont rares et souvent, ils se terminent sur un arrangement ou sur des sanctions. Cela dépend de la gravité de la faute commise. Un fautif risque, à titre d’exemple, de voir intimer l’ordre de porter 10 bidons d’une contenance de 5 litres d’eau chacun durant un temps défini au lieu des 2 bidons quotidiens exigés des autres et de payer 10 ou 20 dirhams d’amende.