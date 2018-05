French Montana pour la première fois à Mawazine

Le célèbre rappeur maroco-américain, French Montana se produira pour la première fois de sa carrière à Mawazine, le samedi 23 juin sur la scène OLM Souissi. «Famous», son dernier hit en date qui dévoile les beautés du Maroc et de Chefchaouen et tant d’autres tubes seront au programme d’une soirée qui promet de rester dans les annales du festival.

French Montana, Karim Kharbouch de son vrai nom, est né à Rabat et a grandi à Casablanca, jusqu’à l’âge de 13 ans, avant d’émigrer à New York, dans le Bronx, avec ses parents et ses frères. Petit garçon, il s’est rapidement acclimaté à la culture Bronx, en partie grâce à sa passion pour le hip-hop. Une obsession qui deviendra plus tard sa profession. French Montana est, aujourd’hui, l’un des meilleurs rappeurs américains de sa génération. Il est également fondateur du label Cocaine City Records. Après une vingtaine de mixtapes, il a sorti son premier album «Excuse my french», en mai 2014. Le suivant est sorti en juillet 2017. Intitulé «Jungle Rules», ce deuxième album studio de l'ex de Khloé Kardashian regroupe de grands noms de la scène hip-hop actuelle avec notamment The Weekend, Max B, Future, Travis Scott, Young Thug, ou encore Pharrell Williams.

Il est également à souligner que depuis octobre dernier, les Américains de Miami peuvent fêter le “French Montana Day”, le 12 octobre de chaque année. L’annonce a été faite, il y a quelques mois, par le maire de la ville de Miami Beach, Philip Levine qui avait tenu lors de son discours à énumérer les nombreux exploits du rappeur, notamment son don de 100.000 dollars à «Mama Hope», une organisation à but non lucratif qui lutte contre la pauvreté en Afrique. Avec cette organisation, il a également lancé une collecte de fonds pour le Suubi Health Center, un centre médical visant à soigner les populations habitant en milieu rural dans la région de Budondo, en Ouganda, où le taux de mortalité infantile reste très élevé avec 54 décès pour 1.000 naissances en 2016. Le rappeur a également annoncé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram qu'un projet était en cours avec l'ONG Care Morocco pour améliorer les conditions scolaires de jeunes Marocains des milieux défavorisés ruraux et urbains.

Il est, par ailleurs, à rappeler que le Festival Mawazine, organisé chaque année pendant neuf jours, offre une programmation riche et exigeante qui rassemble les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom. Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents marocains. Porteur des valeurs de paix, d'ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses concerts, faisant de l'accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à l'économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.