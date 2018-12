French Montana, le chanteur arabe le plus influent au monde

Le célèbre rappeur marocain French Montana a été une nouvelle fois à l’honneur en 2018. En effet, le magazine économique américain "Forbes" a dressé la liste des chanteurs arabes les plus influents sur la scène mondiale. Et en tête de ce classement, on trouve le rappeur, producteur et entrepreneur, natif de Casablanca. Il arrive loin devant le chanteur égyptien Tamer Hosny dont la popularité est telle qu’il a posé "son empreinte sur le Walk of Fame", Promenade de la célébrité, un trottoir très célèbre du quartier d’Hollywood à Los Angeles (Californie). Celui qui est aussi fondateur du label Coke Boys Music, et de son prédécesseur Cocaine City R s’est, par ailleurs, produit pour la première fois de sa carrière à Mawazine, en juin dernier sur la scène OLM Souissi. «Famous», son hit qui dévoile les beautés du Maroc et de Chefchaouen et tant d’autres tubes ont été au programme d’une soirée qui restera dans les annales du festival.