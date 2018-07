French Montana, le chanteur arabe le plus influent au monde

Le rappeur américain d’origine marocaine est une nouvelle fois à l’honneur. Dans sa dernière édition, le magazine économique américain "Forbes", a en effet dressé la liste des chanteurs arabes les plus influents sur la scène mondiale.

Et en tête de ce classement, on trouve le rappeur, producteur et entrepreneur américain d’origine marocaine, French Montana. Le natif de Casablanca est aussi fondateur du label Coke Boys Music, et de son prédécesseur Cocaine City R.

Il arrive loin devant le chanteur égyptien Tamer Hosny dont la popularité est telle qu’il a posé "son empreinte sur le Walk of Fame", Promenade de la célébrité, un trottoir très célèbre du quartier d’Hollywood à Los Angeles (Californie).