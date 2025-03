Franc succès de la participation marocaine au marché international de la musique BABEL MUSIC XP

La participation du Maroc au marché international de la musique BABEL MUSIC XP qui s’est tenu ce week-end a Marseille, a été un « franc succès », se sont félicités les opérateurs de la culture nationale, venus en force à la cité phocéenne pour faire rayonner et encourager l’export de la musique marocaine.



L’industrie musicale marocaine a été mise à l'honneur lors de la troisième édition de ce salon professionnel, porte d’entrée vers les marchés internationaux de la filière, avec la participation d’une importante délégation, composée de seize opérateurs culturels, dont dix festivals, en plus de quatre groupes musicaux.



Le stand marocain a été un véritable point de convergence pour les 1500 professionnels venus des cinq continents, selon les organisateurs de la participation marocaine qui intervient à l’initiative de la Fondation HIBA, du collectif Maroc Festivals et de Visa For Music avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec l’Institut français du Maroc.



Sa conception interactive, relèvent-ils, a attiré un très large public, favorisant des rencontres enrichissantes et des échanges fructueux, notant que les sessions de speed-meetings organisées durant trois jours ont permis aux acteurs marocains de nouer des contacts prometteurs avec des partenaires internationaux, ouvrant la voie à de futures collaborations.



Près de 250 festivals internationaux ont pu « partager leur expérience avec la délégation, découvrir les richesses liées aux territoires des festivals du Royaume en particulier la diversité des artistes marocains grâce à des présentations digitales », soulignent-ils.



Et d’ajouter que cet événement a permis notamment au collectif Maroc Festivals d’entamer des négociations pour de futurs partenariats avec les réseaux européens UpBeat et Zone franche, le réseau Forum of Worldwide Festival Network, ainsi que les institutions publiques de la promotion de la musique du Brésil, du Canada, de Côte d’Ivoire, du Cap-Vert, du Bénin, du Liban, du Danemark, de la France et de la Belgique.

Ce maillage territorial permettra à terme aux festivals et acteurs marocains de la musique de tisser des liens professionnels directs avec près de 70 pays, souligne-t-on.



La délégation marocaine s'est aussi distinguée par sa participation active aux discussions et réflexions sur l'avenir des musiques du monde. Marwane Fachane, directeur de la Fondation HIBA, qui est intervenu lors d’une table ronde intitulée "Musique en Méditerranée : des initiatives pour relier les deux rives", a mis en lumière les initiatives marocaines visant à renforcer les liens culturels entre les pays méditerranéens.



Représentant les festivals Jazzablanca et Tanjazz, Cyril Foucault a, de son côté, participé à une table ronde sur le thème "Programmation et diversité musicale : Résister, coopérer, innover ?". Il a partagé à cette occasion son expertise sur les défis et les opportunités liés à la programmation musicale diversifiée, soulignant l'importance de l'innovation et de la coopération dans ce domaine.



La musique marocaine a rayonné aussi grâce à la participation de quatre groupes sélectionnés par Babel Music XP. Il s’agit de Bab L’Bluz (qui fusionne les sonorités gnawa avec le rock psychédélique), Azmz X Raskas (mêlant les rythmes hypnotiques de l'Ahwach amazigh à des textures électroniques percutantes), Aziz Konkrite (DJ et producteur qui propose une exploration musicale effervescente, où se mêlaient samples de musiques traditionnelles marocaines et beats hip-hop percutants) et Sami Galbi (avec son mélange subtil de chaâbi, raï et musiques électroniques).



Invités à présenter leurs show cases devant près de 1500 professionnels, leurs prestations ont marqué les esprits en se produisant vendredi et samedi dans la mythique salle de concert des Dock des Suds.



Chaque soir, Babel Music XP avait investi pour l’occasion des lieux emblématiques de Marseille (Dock des Suds, Espace Julien, Alcazar, Makeda et la Cité de la Musique) où 30 artistes sélectionnés parmi 1 908 candidatures internationales offrent un panorama unique des tendances musicales actuelles, avec une programmation métissée allant du rock méditerranéen aux musiques traditionnelles revisitées.



Professionnels et passionnés se sont ainsi donné rendez-vous pour «trois jours et trois nuits de découvertes, d’échanges et de célébration de la diversité musicale », selon les initiateurs du salon.



Cette grand-messe de la filière musicale internationale réunissait artistes, professionnels et grand public autour d’un marché professionnel, de rencontres thématiques et d’un festival musical d’envergure, faisant de la cité phocéenne trois jours durant l’« épicentre des musiques du monde ».