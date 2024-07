La Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) organisent, les 11 et 12 juillet, la deuxième édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et le Golfe, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



L’organisation de cette deuxième édition du forum reflète l'engagement de l’APM dans le processus de renforcement de la coopération parlementaire afin de créer une zone économique et financière plus intégrée et durable entre les pays euro-méditerranéens et les pays du Golfe, a indiqué la Chambre des conseillers dans un communiqué.



Le forum, dont l'édition fondatrice a eu lieu il y a deux ans dans la ville ocre, représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu'avec les milieux académiques et la société civile, précise la même source.



La deuxième édition du forum se focalisera sur deux thèmes principaux, à savoir "La transition vers l'énergie verte" et "Le soutien à l'entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises dans ce processus".



Les participants se pencheront, deux jours durant, sur l'examen des moyens et mécanismes pour relever les défis actuels liés à la production et à l'accès à une énergie abordable, durable et propre dans les régions de la Méditerranée et du Golfe, en mettant l'accent sur des solutions régionales spécialement conçues pour soutenir l'entrepreneuriat, les petites et moyennes entreprises et la croissance économique, conclut le communiqué.