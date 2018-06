Forum parlementaire Maroc-France à Rabat

Le Parlement marocain abritera vendredi 22 juin la troisième édition du Forum parlementaire Maroc-France.

Cette édition sera présidée, du côté marocain par Habib El Malki et Abdelhakim Benchamach, respectivement président de la Chambre des représentants et de celle des conseillers, et du côté français par François De Rugy, président de l’Assemblée nationale et Gérard Larcher, président du Sénat.

Selon un communiqué de presse rendu public dans ce sens, ce Forum abordera plusieurs thèmes importants pour les deux pays. En l’occurrence « La politique et la sécurité », « La migration et la mobilité », « La coopération économique » et « Les nouvelles formes de coopération pour le développement soutenu de l’Afrique ».

A l’issue des travaux, une déclaration finale sera publiée.

Il convient de rappeler que la première édition du Forum parlementaire Maroc-France avait été tenue à Rabat en 2013 et la deuxième à Paris en 2015. Ces assises offrent un espace de dialogue, de concertation et d’échange de points de vue entre les parlementaires marocains et leurs homologues français sur différentes questions d’intérêt commun.