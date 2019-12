Forum national de la presse du 10 au 12 janvier à Laâyoune

Le 5ème Forum national de la presse se tiendra du 10 au 12 janvier prochain à Laâyoune, sous le thème: «L'entreprise de presse au Sahara et la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement».

Ce forum, organisé par le Club du Sahara de la presse et de l'information en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Fédération marocaine des éditeurs de journaux, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'activités du club au titre de la saison 2019/2020 et de son ouverture sur son environnement relatif à la liberté de la presse et de l'information «en vue de bâtir une presse nationale libre et responsable», selon les organisateurs.

Cette rencontre, initiée en collaboration avec le Conseil national de la presse, vise également à mettre en relief le rôle de l'entreprise de presse dans la société et sa contribution à la défense et à la mise en oeuvre des grands choix du pays, notamment le chantier du nouveau modèle de développement, ajoutent les mêmes sources.

Les organisateurs de cet important événement entendent contribuer, avec les autres partenaires et intervenants, à l'examen des moyens à mettre en oeuvre en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour la modernisation du secteur de la presse à même de lui permettre de jouer pleinement son rôle de levier du développement et de contribuer à la consolidation du processus démocratique, «dans le cadre d'une pratique professionnelle consciente, responsable, crédible et imprégnée de l'éthique du métier».

Ce forum, organisé avec le soutien de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et la commune de Laâyoune, sera marqué par l'organisation de plusieurs ateliers et débats sur la situation et les défis des entreprises de presse au Maroc, ainsi que par des stands des entreprises de presse et des établissements de formation dans les métiers de la presse et de l'information.

Des prix seront, par ailleurs, décernés aux meilleurs jeunes reporters parmi les élèves des clubs de la presse créés au sein des établissements scolaires de la ville de Laâyoune.