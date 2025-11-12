Forum DefSec Morocco : Le Maroc, un acteur pivot sur les plans géopolitique et diplomatique

Des experts marocains et étrangers ont mis en avant, mardi à Rabat, le rôle du Maroc en tant qu'acteur pivot sur les plans géopolitique et diplomatique grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Réunis lors de l'ouverture de la deuxième édition du Forum DefSec Morocco, tenue les 11 et 12 novembre, ces experts et analystes ont souligné que le Royaume ne cesse de conforter sa place de partenaire clé et fiable dans la consolidation de la sécurité à l'échelle régionale et continentale à la faveur d'une approche pragmatique ayant pour socle la promotion de la coopération Sud-Sud, conformément aux Hautes Orientations du Souverain.



Ils ont, en outre, estimé que cet évènement, initié par la Global Governance & Sovereignty Foundation (GGSF), offre une plateforme unique de réflexion et de dialogue stratégique pour décrypter les dynamiques de sécurité à l’échelle atlantique, tout en identifiant les leviers d’action concrets permettant de renforcer la résilience collective et la souveraineté régionale.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la GGSF, Ali Moutaib, a indiqué que le Forum a pour objectif de créer une "communauté d'échange" entre différentes parties prenantes publiques et privées, en plus d'acteurs scientifiques, en vue de réfléchir à la coopération sécuritaire au niveau de l'Afrique atlantique, de discuter de la lutte contre le terrorisme ainsi que d’échanger autour de la sécurité économique et de l'intégration régionale.



Il a, par ailleurs, mis en exergue le rôle du Royaume en tant qu'"acteur pivot aux niveaux géopolitique et diplomatique", relevant la contribution considérable du Maroc en matière de développement multidimensionnel dans le continent africain.



De son côté, Nizar Derdabi, analyste en stratégie internationale, défense et sécurité, s'est félicité de l'organisation de ce Forum qui réunit des experts, universitaires, praticiens, représentants institutionnels et acteurs industriels pour discuter des perspectives de renforcement de la coopération sécuritaire entre les pays de l'Afrique atlantique.



"L'ambition est de formuler des recommandations fondées sur les données probantes et adaptées aux réalités régionales, afin de renforcer la compréhension collective des risques et d’esquisser des réponses communes", a-t-il relevé.