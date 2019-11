Forte volonté des Etats-Unis de renforcer leurs relations avec le Maroc

Les Etats-Unis ont réitéré l'importance attachée à renforcer leurs relations «de longue date» avec le Maroc, un «partenaire essentiel dans tous les domaines». Un haut responsable américain a souligné, mercredi à Washington, que le Maroc, un leader sur le continent afri cain, est un interlocuteur important pour la paix au Moyen-Orient, une source de stabilité en Méditerranée, et un partenaire important dans la lutte contre le terrorisme et pour la promo tion de la tolérance dans le monde. «Je veux commencer par souligner combien nous attachons de l'impor tance à notre relation de longue date avec le Maroc. Le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis et à accueillir notre première mission diplomatique à Tanger.



Le Maroc est également un partenaire essentiel pour nous dans tous les do maines, un leader sur le continent africain, un interlocuteur important pour la paix au Moyen-Orient et une source de stabilité en Méditerranée», a déclaré ce haut responsable du Dépar tement américain au lendemain de l'an- nonce de la visite officielle qu'effectuera, début décembre, dans le Royaume, le chef de la diplomatie des Etats-Unis, Michael Pompeo. Il a ajouté : «Nous apprécions leur partenariat continu, en particulier dans notre effort multilatéral pour vaincre Daech. Nous apprécions les efforts sou- tenus du Maroc pour promouvoir un développement économique durable en accordant la priorité à l’inclusion des femmes dans la population active». A cet égard, le responsable améri cain a rappelé la récente visite, au Maroc, d’Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain Donald Trump, tout en se félicitant de l’importance de l’accord de libre-échange liant les deux parties qui réalisent 4,5 milliards d'échanges bilatéraux. Après avoir rappelé les multiples projets de coopération engagés dans di vers domaines, il a indiqué que la pro chaine visite de Michael Pompeo permettra de mettre en avant «les liens étroits et séculaires» entre les deux pays. Le Secrétaire d’Etat américain a «hâte de rencontrer les hauts responsables maro cains», a-t-il indiqué. Pour les Etats- Unis, le Maroc est un partenaire essentiel dans la lutte contre le terro risme, a par ailleurs ajouté le responsable américain qualifiant le Royaume d'«ex cellent partenaire» et de «chef de file» en matière de lutte contre l'extrémisme vio lent.



A cet effet, il a indiqué que le Royaume va accueillir le groupe de travail sur le processus de Varsovie relatif à la lutte contre le terrorisme, en février prochain.