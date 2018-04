Forte participation du Maroc aux Journées culturelles arabes à Mexico

Des journées culturelles arabes se sont ouvertes lundi à l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), avec une forte participation marocaine, et ce à l'occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de l'enseignement de la langue arabe à l'Ecole nationale de langue, de linguistique et de traduction de Mexico.

Lancées par la directrice de l'école, Carmen Contijoch Escontria, et l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Mohamed Chafiki, ces journées culturelles, qui se poursuivent jusqu'au 19 avril avec la collaboration du Musée national des cultures du monde, seront marquées par l'organisation de plusieurs conférences-débats sur la diversité et la richesse de la culture arabe.

Le Royaume participe à ces journées culturelles arabes avec une présence significative de la culture marocaine qui permettra d'enrichir ses activités, à travers notamment la projection d'un film marocain, des lectures de poésie marocaine et une exposition de la broderie marocaine, a déclaré à la MAP Mohamed Chafiki.

La première journée de cette manifestation culturelle a été marquée par une exposition de pièces de monnaie et billets de banque de divers pays du monde arabe, la présentation d'instruments de musique arabe, la projection d'un film documentaire intitulé "Le monde arabe: voyage dans une terre exotique et extraordinaire", en plus de l'organisation d'une table ronde sous le thème "40 ans d'enseignement de la langue arabe: défis et perspectives".