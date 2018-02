Forte participation du CCME

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) participe au Salon international du livre et de l'édition (SIEL) de Casablanca, sous le thème "Marocains du monde dans les sociétés plurielles, défis et opportunités". Ayant pour mission d'éclairer les politiques publiques marocaines sur les migrations, le CCME vise à travers cette participation, à proposer une lecture actualisée des réalités de la migration marocaine dans toutes ses facettes, à mettre en valeur la diversité de la production intellectuelle des Marocains du monde et son apport dans les pays de résidence et rendre hommage aux jeunes Marocains du monde innovants et porteurs d'avenir.

Le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, a indiqué que le Conseil ambitionne de débattre et d'analyser les conditions du vivre-ensemble dans une société plurielle, de mettre en exergue les valeurs de pluralisme et d'ouverture ancrées dans l'identité marocaine, et de partager avec les institutions nationales et le grand public la production scientifique que le CCME a cumulée sur la migration marocaine et les dernières œuvres littéraires des écrivains et poètes marocains du monde". Au programme de cette édition, figurent de nombreuses activités notamment des débats et tables rondes, rassemblant penseurs et écrivains de tout bord qui débattront sur les questions liées à la migration, ainsi que sur les défis du vivre-ensemble dans des espaces culturellement, géographiquement et socialement multiples, fait savoir le communiqué.

L'édition proposera également, le temps d’une heure, des lectures croisées autour des publications du CCME et des ouvrages des Marocains du monde, ainsi que des expositions sur l’histoire des Marocains du monde et sur la présence des Marocains aux Pays-Bas.

Une soirée hommage sera organisée en l’honneur des jeunes Marocains du monde innovants et créateurs, en reconnaissance de leurs rôles dans la construction d’une identité multiple, riche et diverse et un hommage sera dédié aux acteurs des cercles de lectures qui ont collaboré aux ateliers "Marocains : migrants et voyageurs".

Par ailleurs, un espace dédié à la jeunesse accueillera des élèves de plusieurs établissements scolaires de Tiddas, Kamouni, Grand Casablanca où seront organisés toutes les matinées, des ateliers de jeux, d’écriture et de lectures de romans, de nouvelles et de poésie autour des valeurs du vivre-ensemble et de la mobilité.

Cette édition sera clôturée par une soirée poétique qui se tiendra en dehors des murs du SIEL, en compagnie de talents marocains du monde et autres invités.