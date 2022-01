Forte mobilisation de la police de Tanger à la veille du nouvel an

A la dernière heure de 2021, les gens s'empressaient de rentrer chez eux, tandis que les policiers prenaient place aux barrages judiciaires et points de contrôle mis en place au niveau des axes routiers de Tanger, en application des mesures décrétées par les autorités publiques.



Pour la deuxième année consécutive, la nuit du nouvel an a été une exception à Tanger, une ville où les festivités se poursuivent jusqu'au matin du premier jour du nouvel an. Cette année, une atmosphère de calme s'est installée dans les rues de la ville, après la décision de la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30 et le couvre-feu nocturne dans la nuit du nouvel an.



Une noble mission que les éléments de la préfecture de police de Tanger ont accompli, de manière continue et avec sérieux et dextérité, dans ces circonstances exceptionnelles, à l'instar des autres agents de sécurité mobilisés au niveau national. Ce dévouement avait pour but ultime d'assurer la sécurité des personnes et des biens, préserver la santé publique et contrer la propagation de la pandémie.



A cet effet, plus de 2.400 agents de sécurité ont été déployés au niveau des barrages judiciaires installés au niveau des entrées de la ville de Tanger, les axes les plus importants, les places publiques, la bande côtière (Corniche) et les lieux sensibles, ainsi que dans les quartiers et les zones résidentielles, en vue d'assurer une couverture globale du territoire urbain de la ville du Détroit.



"Cette année a été marquée par la prise de mesures visant deux objectifs. Le premier est d'assurer la sécurité des citoyens et de protéger leurs biens, et cela fait partie des mesures régulières qui sont prises chaque année à cet effet, tandis que le second objectif consiste à appliquer les décisions de l'autorité publique en matière de prise de mesures préventives pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19", a souligné le commissaire divisionnaire, préfet-adjoint de police de Tanger, Abdelkebir Farah, dans une déclaration à la presse à cette occasion.



A l'approche de minuit, les unités policières, appuyées par des agents des Forces auxiliaires, ont commencé à exhorter les citoyens à respecter les mesures exceptionnelles annoncées par le gouvernement pour la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions juridiques liées à la gestion de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que pour renforcer les mesures préventives nécessaires pour contenir la propagation de la pandémie.



Ces mesures portent sur l'interdiction de toutes les célébrations du nouvel an, l'interdiction d'organiser des soirées et programmes spéciaux dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques, la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30, et le couvre-feu nocturne dans la nuit du nouvel an de 00h00 à 06h00.



Concernant les mesures de sécurité prises au niveau de la préfecture de police de Tanger, en cette fin d'année, le responsable a précisé que les services de sécurité de Tanger ont mis en œuvre la stratégie adoptée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), et ce à l'instar de tous les services décentralisés au niveau du territoire national.



Dans ce sens, plusieurs barrages judiciaires et points de contrôle ont été mis en place, avec la mobilisation des différents services de sécurité pour veiller méticuleusement à la préservation de la sécurité des personnes et des biens et au respect des mesures sanitaires préventives visant à endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, et des décisions de fermeture des "lieux publics".



En plus des barrages et des points de contrôle fixes, installés dans différents coins de la ville, des unités policières mobiles ont sillonné les différents axes routiers, les quartiers et les espaces publics pour assurer le strict respect du couvre-feu nocturne, interroger les contrevenants sur le motif de leur déplacement, et orienter les personnes autorisées à se déplacer la nuit.



Animés d’une forte volonté et d’une foi inébranlable, les éléments de la DGSN s'attachent à assurer leur mission noble et à répondre à l'appel du devoir avec abnégation et altruisme, ce qui les place en première ligne au service de la société, afin d'assurer la sécurité et de préserver la santé publique.