Formation en animation théâtrale et cinématographique en faveur des coordinateurs des clubs scolaires

Un programme de formation dans le domaine de l'animation théâtrale et cinématographique a été lancé, vendredi à Fès, en faveur des coordinateurs des clubs scolaires actifs au niveau de la préfecture.



Initié par l'association "Moi et Toi" en partenariat avec la direction préfectorale de l'éducation nationale et l'Institut Français de Fès (IF-Fès), ce programme porte sur le renforcement des capacités de ces clubs en matière d'encadrement des élèves, en perspective de leur participation au concours régional numérique, qui sera organisé sous le thème "La créativité pour faire face à la drogue".



Cette formation qui se poursuivra jusqu'au 18 décembre prochain, cible une centaine d'enseignants des cycles secondaire collégial et qualifiant au niveau de la préfecture de Fès. Le programme qui sera animé par des enseignants, des universitaires et des artistes, se décline en quatre axes principaux à savoir la communication théâtrale, l'écriture théâtrale, la scénographie et les techniques d'interprétation.



D'après Fatima Ahessine, présidente de l'association "Moi et Toi", cette formation s'inscrit dans le cadre du projet "sécurité sociétale pour protéger les jeunes contre le tabagisme et la drogue", lequel ambitionne de prémunir les enfants contre les dangers du tabac et de la cigarette.



Cette initiative vient renforcer le partenariat entre l'association et l'Institut Français de Fès en matière de promotion de la formation en faveur des enseignants et des élèves actifs dans les clubs scolaires, a-t-elle souligné. De son côté, Wahiba Wazzani, chargée des partenariats et de la coopération à l'Institut français de Fès s'est félicité de la qualité de la coopération entre les deux parties et les autres établissements, mettant l'accent sur l'importance accordée par l'IF-Fès au développement de la formation continue et du système éducatif.