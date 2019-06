Formation à Laâyoune sur l'intégration de la dimension handicap dans les programmes régionaux de développement

Une session de formation sur la sensibilisation à l'importance de l’intégration de la dimension handicap dans l’élaboration des programmes régionaux de développement a été organisée, samedi à Laâyoune, à l’initiative du Centre de réflexion stratégique de défense de la démocratie (CRSDD).

Organisée avec l’appui du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social et l’Agence de développement social, cette formation a ciblé notamment les élus, les acteurs de la société civile, ainsi que les cadres administratifs des collectivités territoriales. D’après les organisateurs de cet événement, la mise en œuvre optimale de la Convention relative aux droits des personnes handicapées nécessite l’adoption de plusieurs initiatives, stratégies, politiques et plans d’action régionaux qui répondent aux préoccupations de cette catégorie sociale.

Il importe aussi de prendre des mesures concrètes en vue d’améliorer l’accès des personnes à besoins spécifiques aux moyens de transport et de les faire bénéficier de l’enseignement préscolaire et des services, a indiqué Moulay Boubker Hamdani, président du CRSDD.

Dans le même cadre, il a mis l’accent sur l’importance d’accorder des avantages fiscaux aux parties qui assurent une prise en charge sociale et sanitaire des personnes handicapées, appelant à adopter de nouvelles politiques visant la promotion de la participation politique et économique de cette catégorie, outre la protection sociale.

A cet égard, M. Hamdani a rappelé que l’article 34 de la Constitution 2011 stipule que "les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques".

Pour le président du CRSDD, il est temps de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes pour la concrétisation de l’approche du handicap lors de l’élaboration des plans de développement locaux et régionaux.

Pour sa part, le président de l’Alliance régionale des associations s’activant dans le domaine du handicap, Mahjoub Doua, a relevé que cette session a permis aux participants de renforcer leurs capacités en matière d’insertion de la dimension handicap dans les programmes de développement mis en place à l’échelle de la région de Laâyoune-Sakia E Hamra.

Il a, en outre, mis en avant le rôle primordial des ONG des droits de l’Homme dans la sensibilisation de l’acteur politique à l’impératif de s’engager davantage en faveur de l’application des dispositions constitutionnelles relatives aux personnes à besoins spécifiques.