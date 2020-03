Fonds pour la gestion du Covid-19

Les présidents d'institutions constitutionnelles et nationales ont annoncé dédier un mois de salaire au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid 19), créé sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans ce cadre, le président, les membres et le secrétaire général de la Cour constitutionnelle ont pris l’initiative de contribuer à ce Fonds, en faisant don du montant de leur indemnité mensuelle, exprimant ainsi leur engagement, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans la lutte contre cette épidémie et ses effets

Cette contribution intervient en réponse aux dispositions de l’article 40 de la Constitution en vertu duquel "tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays et celles résultant des calamités et des catastrophes naturelles", indique la Cour constitutionnelle dans un communiqué.

Elle vient également rappeler les valeurs de solidarité, pilier de notre société comme mentionné dans le premier paragraphe du préambule de la Constitution, et intervient en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui appelle incessamment les citoyennes et citoyens, à faire preuve de mobilisation et de solidarité citoyennes à tout moment, quelles que soient les circonstances, ajoute la même source.

De son côté, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Abdellah Boussouf, a fait part de sa décision de contribuer avec un mois de salaire, au profit de ce Fonds spécial, "en gage d’adhésion à la mobilisation nationale et collective visant à faire face à cette pandémie".

M. Boussouf a précisé, dans un communiqué, que cette décision vient en réaction aux Hautes instructions Royales portant création d'un Fonds pour la gestion du nouveau coronavirus, Covid-19, invoquant lui aussi l’article 40 de la Constitution.

Il a, par ailleurs, lancé un appel à l’ensemble des cadres de ce Conseil et des employés à participer, dans la limite du possible, à ce Fonds, pour "refléter les valeurs de solidarité nationale en ces circonstances particulières que connaissent notre pays et le monde", les invitant à respecter les mesures de prévention et les instructions administratives relatives au déroulement du travail lors de cette période.

Le CCME a également mis à l'adresse des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger souhaitant prendre part à cet effort national un numéro de compte bancaire domicilié auprès de Bank Al Maghrib ouvert par le gouvernement.

Les présidents des conseils régionaux ont à leur tour décidé d'offrir un mois de salaire à ce Fonds. Cette décision, qui intervient suite à l'annonce de l'implication institutionnelle des régions dans la mobilisation nationale contre l'épidémie du coronavirus à travers une contribution de 1,5 milliard de dirhams à ce Fonds, se veut l'expression de leur implication personnelle dans cette campagne de solidarité nationale, indique "l'Association des régions du Maroc" dans un communiqué.

Ils ont réaffirmé, dans ce sillage, leur mobilisation et celle des élus et des personnels des conseils régionaux pour contribuer à la lutte contre cette pandémie, appelant tous les membres des bureaux des conseils, les présidents des comités permanents, les chefs d'équipes et tous ceux qui reçoivent une compensation à contribuer efficacement à cet effort national.

Les présidents des régions ont appelé les membres des conseils régionaux, ainsi que les employés des services administratifs des régions et agences régionales à mettre en œuvre les projets et de "s'engager efficacement pour atteindre les objectifs nobles et décisifs de cette campagne de solidarité".

A son tour, le président de la Fondation nationale des musées (FNM) du Royaume du Maroc, Mehdi Qotbi, a pris l'initiative de faire don d'un mois de salaire à l'avantage de ce Fonds spécial.

Cette initiative intervient en application des Hautes instructions Royales portant création de ce Fonds, et dans le cadre de la mobilisation nationale et du dévouement aux valeurs de solidarité dont les Marocains ont fait preuve lors de crises et de circonstances exceptionnelles, ainsi que conformément aux dispositions de l'article 40 de la Constitution, souligne un communiqué de la FNM.

Les présidents du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil national des droits de l'Homme, de l'Institution du médiateur du Royaume, de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, du Conseil de la concurrence, de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, de la Commission du droit d'accès à l'information, ont annoncé dans un communiqué conjoint, mercredi, leur décision de faire don d'un mois de salaire au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Ce Fonds, qui a dépassé 14,82 milliards de dirhams, servira essentiellement à la prise en charge des dépenses relatives à la mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées, d'équipements et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence.

Il sera également dédié au soutien de l’économie nationale à travers l'appui aux secteurs les plus touchés par l'impact du Covid-19, la protection de l'emploi et l'atténuation des répercussions sociales de cette pandémie.