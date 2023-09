Fonctionnement normal du barrage de Lalla Takerkoust

Le barrage de Lalla Takerkoust, l'une des importantes structures hydrauliques de la province d’Al Haouz, n’a pas été impacté par le séisme du 8 septembre et continue de remplir ses fonctions habituelles en matière d’alimentation en eau potable, d’irrigation et de production l’énergie d’électrique.



"Suite au tremblement de terre, nous avons contrôlé l’ensemble des équipements relatifs au génie civil et les équipements hydromécaniques, nous avons procédé à un contrôle technique pour évaluer la stabilité de la structure, et constaté que le barrage n’a pas été affecté par le choc principal" du séisme, a déclaré à la MAP le chef de l'équipe d'exploitation du barrage de Lalla Takerkoust (Agence du Bassin hydraulique du Tensift), Youssef Hammaini.



"Depuis, nous observons un contrôle quotidien, ayant révélé que les secousses secondaires n’ont aucun effet sur cette infrastructure hydraulique", a-t-il fait savoir, ajoutant que le barrage "continue d’assurer toutes ses fonctions habituelles sans interruption aucune". Le barrage Lalla Takerkoust, situé à environ 35 km au Sud-Ouest de Marrakech, a été construit entre 1929 et 1935.



Il est dédié à l’alimentation en eau potable, à l'irrigation et à la production d'énergie électrique. Le barrage est érigé sur l'oued N'fis, un affluent de l'oued Tensift, qui prend sa source dans la chaîne du Haut Atlas. Le ministère de l’Equipement et de l’Eau avait rassuré quant au "bon état et au fonctionnement normal des barrages de Lalla Takerkoust, Yacoub Al Mansour et Abou Abbas Sebti", à la suite du tremblement de terre ayant frappé la région d’Al Haouz.



Le ministère a indiqué avoir procédé dès la nuit du 8 septembre au contrôle de l’ensemble des barrages du Royaume, en cours d’exploitation ou en cours de construction, soulignant que ces structures hydrauliques n’ont subi aucun dégât suite au tremblement de terre.



Le suivi de l'état de tous les barrages du Royaume est assuré en permanence par une cellule de suivi au niveau central à la Direction générale de l’hydraulique, ainsi que par des équipes techniques relevant des agences des bassins hydrauliques, soutenues par des experts de bureaux d’études, a ajouté la même source, précisant qu’aucun dysfonctionnement n'a été enregistré au niveau d'aucun barrage sur le territoire national.