Focus sur la promotion du cinéma marocain à l'étranger

Le cinéma marocain a été au cœur du débat lors d’une conférence organisée, samedi à Dar Souiri à Essaouira, dans le cadre de la première édition de la Rencontre "Dolce Vita à Mogador", qui met à l’honneur le cinéma italien.



Cette rencontre a été l’occasion pour un parterre de spécialistes, de professionnels et d’experts, dont le grand réalisateur et producteur Sergio Gobbi et l’actrice marocaine Asmae Khamlichi, ainsi que de journalistes et de distributeurs, d'engager un débat interactif autour de l’état des lieux du 7ème art marocain, avec un focus sur les moyens à même de le promouvoir davantage à l’étranger.



Les intervenants ont, dans ce sillage, souligné que tous les ingrédients sont réunis pour le développement de l'industrie cinématographique et la promotion du cinéma marocain, comme en témoigne la présence du film marocain au fil des éditions du Festival de Cannes, en France.



Ils ont également plaidé en faveur de la mise en place de passerelles et du renforcement de la collaboration dans ce domaine entre les professionnels marocains et italiens, et pour la mise à profit des acquis accumulés par les deux pays dans ce domaine au service du développement du 7ème art.



Dans une déclaration à M24, M. Gobbi a souligné l’importance du soutien du cinéma marocain afin de mieux le faire connaître à l’étranger (Italie, Espagne, France …), à travers l’organisation, entre autres, de semaines dédiées au film marocain, et partant, permettre aux producteurs et distributeurs étrangers de le sortir dans leurs pays.



Pour sa part, Mme Khamlichi a dit toute sa joie de prendre part à cette édition qui présente une série de chefs-d’œuvre du cinéma italien, faisant part de sa volonté de contribuer à la promotion du 7ème art marocain.



Se félicitant de la qualité des festivals du cinéma organisés à travers le Royaume, l'actrice a rappelé avoir travaillé avec M. Gobbi dans le film d’action "Affaires étrangères", dans lequel elle a interprété le rôle de chef de police. Et d’enchaîner que ce rôle lui a permis de livrer une belle image de la femme et de la société marocaines, tout en exprimant sa fierté de faire partie de cette aventure avec ce grand cinéaste italien.



Pour elle, la présence du film marocain dans les salles obscures en Europe et ailleurs relève de la volonté de plusieurs organismes dans le Royaume.



Le cinéma marocain est sur la bonne voie avec une vingtaine de films produits chaque année, a-t-elle indiqué, mettant en relief l’importance de la culture dans le développement de la société.



Au-delà de sa programmation variée et de haute facture, la première édition de la Rencontre "Dolce Vita à Mogador", initiée par l’Association Essaouira-Mogador en partenariat avec l’ambassade d’Italie au Maroc, l’Institut culturel italien et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est aussi un espace d’échange, de discussions et de rencontres exceptionnelles avec des professionnels du 7ème art.



Pour célébrer cette première édition (12-15 octobre), Essaouira a offert une carte blanche à Sergio Gobbi qui a écrit, produit et réalisé une soixantaine de films, dont le "Temps des loups", "Un beau monstre" et "Les galets d'Etretat".