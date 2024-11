Focus à Tarragone sur la question du Sahara marocain et le plan d'autonomie

La prééminence de l'initiative d'autonomie en tant qu'unique solution au différend artificiel autour du Sahara marocain a été au centre d'une rencontre organisée, mercredi soir, au Centre des cultures de Tarragone (nord-est de l'Espagne).



L'événement, marqué par la présentation de deux ouvrages dont l'un consacré à la question du Sahara marocain, a été initié à l’occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte par l'Alliance internationale sans frontières pour les droits et libertés en partenariat avec le consulat général du Maroc à Tarragone.



Cette manifestation culturelle et littéraire, marquée par la présence de plusieurs personnalités espagnoles et de membres de la communauté marocaine en Catalogne, a constitué un espace de dialogue et de communication sur les aspects historique, juridique et géopolitique de la question du Sahara marocain et la pertinence du plan d'autonomie sous souveraineté marocaine.



Présenté à cette occasion, le livre intitulé "Le problème du Sahara : une perspective géopolitique" de l'écrivain mexicain Roman Lopez Villicana, revient sur les données et faits historiques révélateurs des liens séculaires solides qui liaient les tribus sahraouies aux augustes Sultans Alaouites, à travers notamment le pacte de la Beia.



Le politologue mexicain avait effectué une visite de plusieurs mois dans les provinces du Sud à la recherche de documents et d’informations sur cette question, un séjour qui l'a aidé dans la réalisation de cet ouvrage.



Quant au second ouvrage intitulé "Conversations secrètes sur Tanger", signé par le chercheur et traducteur Abdelkhalek Najmi, il compile plus de 30 entretiens avec des écrivains espagnols contemporains.



Les deux ouvrages ont été présentés et débattus notamment par l’universitaire espagnol, Oliver Klein Bosquet, le consul général du Maroc à Tarragone, Ikram Chahine, la parlementaire Aicha El Gourgi et l’avocat Hilal Tarkou Lahlimi.



Les intervenants ont passé en revue les dimensions historiques et géographiques de la question nationale, mettant l'accent sur la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI.



A cette occasion, les membres de la communauté marocaine établie en Catalogne ont exprimé leur fierté de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer les Marocains résidant à l’étranger, saluant à cet égard les Hautes Orientations Royales contenues dans Son Discours à l'occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.