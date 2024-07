Focus à Rabat sur les Pratiques actuelles de la traduction de et vers l'amazigh

L'Instance académique supérieure de traduction, relevant de l'Académie du Royaume du Maroc et l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) ont organisé, mercredi à Rabat, un séminaire scientifique sur les "Pratiques actuelles de la traduction de et vers l'amazigh".



Les participants ont, à cette occasion, passé en revue nombre de questions liées à la réalité de la traduction de et vers l'amazigh, notamment en matière d'objectifs et de méthodologie, ainsi que le bilan de l'IRCAM dans ce domaine et les défis et les contraintes.



Les intervenants ont souligné que la traduction de et vers l'amazigh au Maroc est un domaine prometteur qui connaît un développement remarquable, notant toutefois la persistance de défis à relever en vue d'assurer une traduction précise et efficace à travers notamment l'investissement dans la technologie, la formation et le soutien à la recherche scientifique.



Pour le directeur du Bureau de coordination de l'arabisation de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Abdelfattah Lahjomri, la traduction en langue amazighe occupe désormais une place avancée dans les processus de prise de décision et de mise en œuvre du Royaume en vue de son développement et de sa promotion en tant que langue et culture.



Aussi, il a mis en avant l'importance des dictionnaires spécialisés en langue amazighe en tant qu'outils de connaissance linguistique qui permettent de préserver la langue contre le risque de l'oubli et la promotion de son passage de la forme orale à la forme écrite, appelant dans ce sens à la formation de traducteurs compétents spécialisés dans cette langue.



Pour sa part, le recteur de l'IRCAM, Ahmed Boukous, a insisté sur l'importance de cette rencontre qui constitue une occasion pour sensibiliser à l'importance de la traduction de et vers l'amazigh et explorer les opportunités de coopération entre l'IRCAM et l'Académie du Royaume du Maroc pour une politique participative entre les deux institutions au service de la langue amazighe.



Et de noter, dans une déclaration à la MAP, que le défi le plus important auquel fait face la traduction en langue amazighe est la mise à disposition de dictionnaires spécialisés englobant des termes techniques nouveaux pour la culture et la langue amazighes.



L’Instance académique supérieure de traduction, qui a pour mission la promotion des œuvres de traduction, au Maroc comme à l’étranger, notamment en langues arabe et amazighe, se consacre principalement à la traduction d’ouvrages de référence, d’études et de recherches scientifiques dans divers domaines scientifiques, de la pensée, de la culture, du patrimoine et de la civilisation.



Elle veille aussi à l’encouragement de la recherche scientifique sur les questions de la traductologie et ses applications, en coordination avec les institutions et organismes spécialisés en la matière, qu’ils soient nationaux ou étrangers.