Focus à Essaouira sur l'œuvre littéraire de Mahi Binebine

Une rencontre littéraire et culturelle avec l'artiste-peintre, humaniste et écrivain, Mahi Binebine, a récemment été organisée à la Place "Khaïma" au coeur de la médina d'Essaouira. Cet exercice peu commun de débattre en plein air, auquel a été convié M. Binebine, est une rencontre inaugurale d'un programme baptisé ''La culture au coeur de la cité'', proposé conjointement par l'Association Essaouira-Mogador et l'Association les Gens du livre à Mogador.

Son objectif est d'offrir la culture à ceux qui y ont le moins accès, leur faire découvrir leurs artistes, écrivains contemporains, dans une ambiance conviviale et décontractée, et créer ainsi le lien, l'écoute et l'échange avec eux. Cette passerelle littéraire a été donc l'occasion d'échanger et de dialoguer directement avec l'auteur Mahi Binebine, dont la notoriété et l'œuvre artistique et littéraire ont dépassé les frontières nationales.

Dans une allocution de circonstance, Mme Elsa Soltès, vice-présidente de l'Association les Gens du livre à Mogador, a relevé que ce type de rencontre est conçue dans l'idée de renouer avec la tradition des rencontres populaires sur des places publiques, afin de donner accès à la culture à tous ceux pour qui les centres culturels restent des lieux intimidants ou ceux pour qui, elle ne suscite pas encore d'intérêt particulier. ''L’idée est claire, c’est celle d’aller vers la jeunesse, celle qui ne va pas instinctivement à la rencontre de ses auteurs et de lui proposer d’autres terrains de réflexion, tout en restant dans la simplicité des choses'', a-t-elle expliqué, notant que l'ambition est de mener ce genre d'initiative régulièrement en changeant de lieu mais toujours en ''plein air'' dans la cité des Alizés, et ce dans l'espoir de pouvoir drainer un grand public et investir d'autres quartiers de la ville nouvelle.

Dans la foulée, Mme Soltès a mis en avant la popularité et la notoriété de Binebine, ainsi que l’authenticité de son attachement à des valeurs profondes et essentielles pour son pays, le Maroc, rappelant qu'il est l'auteur de dix romans, traduits pour certains dans plus d’une dizaine de langues étrangères, ce qui l'impose comme l'un des plus talentueux écrivains marocains de langue française. ''En participant à l'accueil de l'oeuvre de Mahi Binebine en plein air, en tant que grand artiste de renommée, et écrivain engagé, l'Association signe sa fidélité avec les Gens du livre pour l'appui et le suivi de la trace et du dialogue littéraires en proximité avec ceux qui peuplent la cité ou ceux qui sont passionnés de sa magie artistique'', a relevé, de son côté, Ahmed Harrouz, au nom de l'Association Essaouira-Mogador.

Et d'ajouter que ''c'est une conviction associative le fait de collaborer pour la considération et la diffusion de l'oeuvre littéraire au sein de la médina d'Essaouira, justement espace de création artistique célébré dans l'oeuvre du défunt penseur et romancier souiri Edmond Amran Elmaleh''. Par la suite, lecture a été donnée à plusieurs passages extraits, en toute subtilité, des opus de Mahi Binebine, suivie d'une séance d'échange et de débats francs et libres avec l'auteur autour de plusieurs thématiques et faits ayant marqué sa vie ainsi que son parcours professionnel et artistique.