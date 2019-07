Fnaïre et Reda Taliani clôturent en beauté le Festival “Timitar’’

Le groupe Fnaïre et le chanteur de raï algérien Reda Taliani ont livré, samedi soir à la clôture de la 16ème édition du Festival Timitar «Signes et Culture», des spectacles de musique de haute facture au plus grand bonheur des festivaliers. Le public qui a afflué en masse à la Place Al Amal où était installée la scène principale du festival a été enchanté, le temps d’une soirée et dans une ambiance électrique, par des chansons et tubes à grand succès du groupe Fnaïre fusionnant la musique traditionnelle marocaine et des sonorités du hip-hop américain.

De son côté, Reda Taliani a conquis le public qui a chanté, dansé et repris en chœur toutes les chansons interprétées par cet artiste de renom qui jouit d’une grande popularité auprès des fans de la musique raï. Ayant un grand parcours musical riche en expériences et en créativité, Reda a donné libre cours à son talent et à sa voix gratifiant les festivaliers d’un spectacle saisissant qui en dit long sur le talent de ce chanteur et sa parfaite maîtrise de la musique raï, mais aussi d’autres styles musicaux du Maghreb.

La soirée de clôture a été rehaussée aussi par la montée sur scène du groupe mythique The Original Wailers feat Al Anderson (Jamaïque), mené par le guitariste Al Anderson qui a accompagné Bob Marley dans plus de 250 concerts sur les cinq continents.

La cérémonie de clôture de la 16ème édition du Festival "Timtar" a incarné et est restée fidèle au slogan retenu pour cette manifestation culturelle depuis sa première édition : ’’Les artistes amazighs accueillent les artistes du monde’’, et ce à la faveur d’une programmation riche et varié célébrant la chanson amazighe et les cultures du monde.

L’art musical ancestral et populaire amazigh était aussi à l’honneur lors de la soirée de clôture avec la troupe Ahwach Asga Aoulouz de Taroudant, et le célèbre artiste Raïss Lhoucine Taouss.

Organisée du 3 au 6 juillet courant sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 16 édition du Festival Timitar «Signes et Culture», a connu la programmation d’une quarantaine de spectacles sur trois scènes animées par plus de 400 artistes du Maroc et d’ailleurs. Selon les organisateurs, ce carrefour musical annuel a attiré pour sa 16è édition environ 1,25 million de festivaliers venus savourer et découvrir des rythmes variés et multiples célébrant la chanson amazighe et les cultures du monde.