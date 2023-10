Fitch Ratings révise positivement la notation autonome de l'OCP

L'agence Fitch Ratings a révisé positivement la notation autonome de l'Office chérifien des phosphates (OCP) de BB+ vers BBB-, la note globale étant maintenue à BB+, limitée par la notation de l’actionnaire majoritaire, apprend-on auprès de l'OCP.



Cette révision est le reflet des "solides performances" enregistrées ainsi que de "l’engagement envers l'excellence opérationnelle", indique la même source, précisant que Fitch considère que "l’expansion des capacités de l'OCP et la flexibilité de ses actifs" soutiendront une génération d'EBITDA structurellement plus élevée sur l'ensemble du cycle à l'avenir.



De même, la flexibilité dans les dépenses d'investissement pour la croissance amortira les éventuelles baisses de prix des engrais inférieures aux attentes, rapporte la MAP.



Quelques points clés du rationnel de notation : Renforcement de la position de leader Mondial



D'après la même source, Fitch note que l'OCP S.A. poursuit son expansion avec une capacité additionnelle de 3 millions de tonnes sur le court terme. Cette expansion renforce sa position de leader sur le marché mondial des engrais. Elle augmente également sa flexibilité pour produire différents types d'engrais phosphatés, y compris le superphosphate triple (TSP) qui ne nécessite pas d'ammoniac.



La grande capacité et la flexibilité d'OCP, associées à sa position de coût avantageuse sur les courbes de coût mondiales, soutiendront une génération d'EBITDA structurellement plus élevée.



Avantage en coûts et ressources Stratégiques



L’OCP dispose d'un accès aux plus vastes gisements de phosphate au monde, représentant environ 70% des réserves mondiales. Cette ressource stratégique soutient la stratégie d'expansion, particulièrement importante alors que d'autres régions font face à l'épuisement des ressources à long terme. Les installations de production de l'OCP sont entièrement intégrées, bien positionnées en termes de coût et bénéficieront à l'avenir du potentiel d'énergie renouvelable issus des investissements du Groupe et du Royaume.



Profil d'entreprise solide qui sous-tend la capacité d'endettement



Fitch souligne que les niveaux des indicateurs financiers sont conformes à un profil de Crédit autonome de 'BBB-' (Investment Grade) soutenu par la solidité de l’activité du Groupe. L’agence souligne que la marge de fonds de fonctionnement (FFO) élevée de 20-21% soutient la capacité de désendettement du Groupe plus particulièrement si les dépenses d'investissement sont ajustées en cas de baisse de revenus.

En effet, une marge FFO élevée est un signe positif de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités et à réduire sa dette.



Par ailleurs, historiquement, lors de périodes de baisse des prix (prix bas des engrais en 2019-2020) Fitch note que l'OCP a maintenu une marge bénéficiaire robuste d'environ 30%, démontrant sa compétitivité dans le secteur.



Dépenses d'investissement importantes et flexibles



Fitch rappelle que l'OCP maintient une stratégie qui permet d'adapter le rythme des dépenses en fonction des conditions du marché, du niveau du levier financier ainsi que de la liquidité.



Fitch prévoit que les dépenses d'investissement pour la croissance coïncideront en grande partie avec les flux de trésorerie générés par nos opérations, tout en maintenant un flux de trésorerie libre, globalement négatif en raison des paiements de dividendes récurrents.