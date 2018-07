“First Man” de Damien Chazelle en ouverture de la Mostra de Venise

La 75ème Mostra du cinéma à Venise s'ouvrira le 29 août avec la projection du film "First Man" du réalisateur Damien Chazelle, dont le précédent film "La La Land" a obtenu six Oscars en 2017, ont annoncé jeudi les organisateurs. Comme dans "La La Land", qui avait lui aussi été présenté à Venise, le Canadien Ryan Gosling tient la vedette dans "First Man", une oeuvre racontant plusieurs années de la vie de l'astronaute américain Neil Armstrong.

"C'est un vrai privilège que de pouvoir présenter en première mondiale le nouveau film, très attendu, de Damien Chazelle", a déclaré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, cité dans un communiqué. "C'est une oeuvre personnelle, fascinante et originale, agréablement surprenante par rapport aux autres films épiques de notre époque et qui confirme le grand talent d'un des plus importants réalisateurs américains d'aujourd'hui", a ajouté M. Barbera. M. Chazelle s'est déclaré pour sa part "honoré par l'invitation" du Festival de Venise "et enthousiaste à l'idée de revenir" à la Mostra.

La 75e Mostra du cinéma de Venise se déroulera du 29 août au 8 septembre. Son programme complet sera révélé la semaine prochaine. En avril, les organisateurs avaient annoncé la décision d'attribuer pendant le festival un Lion d'Or au réalisateur canadien David Cronenberg pour l'ensemble de sa carrière.