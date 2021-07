'Finek Ya Ghali'’, nouvelle chanson de Aicha El Waad et Mehdi Abdou

Le duo composé de la chanteuse Aicha El Waad et l’artiste Mehdi Abdou, a sorti une nouvelle chanson intitulée '’Finek Ya Ghali’’, un chef-d’œuvre de l’artiste tunisien Mohamed Jamoussi.



L’artiste Aicha El Waad a indiqué dans un communiqué que les paroles de cette chanson tournée en vidéo-clip et réalisée avec le concours d’artistes marocains, tunisiens et égyptiens, sont écrites par le défunt artiste Mohamed Jamoussi, ajoutant qu’elle est réalisée par un metteur en scène espagnol. Elle a ajouté que le choix a été porté sur la région de Benslimane pour le tournage du Clip eu égard à la splendeur de ses paysages qui reflètent les atouts naturels du Royaume et sa beauté paysagère.



Elle a souligné que « le choix de cette chanson n’a pas été fortuit car nous aimons cette chanson que nous avons longtemps fredonnée. C’est l’un des chefs-d’œuvre de la chanson maghrébine et arabe».



Réinterpréter cette chanson est aussi un hommage au grand artiste talentueux Mohamed Jamoussi, a-t-elle affirmé. Elle a ajouté que c’est aussi une manière de contribuer à la réhabilitation du patrimoine arabe et de l’héritage musical maghrébin.