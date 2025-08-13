Fête de la Jeunesse : L’équipe de voltige “Marche Verte” offre un spectacle captivant à M’diq et Martil

La prestigieuse équipe de voltige des Forces Royales Air (FRA) "Marche Verte" a émerveillé, jeudi, les habitants et les visiteurs de M’diq et Martil par des shows aériens époustouflants organisés à l'occasion de la Fête de la Jeunesse, qui coïncide cette année avec le 62e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Un large public, composé d'amateurs de spectacles aériens, d’habitants et de visiteurs des villes de Martil et de M’diq, qui connaissent une forte affluence touristique durant cette saison estivale, ont pu admirer la diversité des démonstrations élégantes des voltigeurs de la "Marche Verte".



Les pilotes des sept appareils cap 232 ont mené de main de maître leurs appareils, dessinant dans les airs des toiles captivantes et effectuant des manœuvres en faisant montre d’une coordination et d’une précision prodigieuses, devant des spectateurs émerveillés.



Le spectacle aérien a également inclus une série de figures individuelles, en duo et en groupe, telles que "la boucle double" et "le passage bas", réalisé avec tous les appareils reliés par une cordelette, un haut fait que seule l’équipe de la "Marche Verte" est capable de réaliser, ainsi que "la boucle en miroir", qui a valu à cette formation de figurer, depuis des années, dans le livre Guinness des records.



La patrouille "Marche Verte" a poursuivi son spectacle inédit en dessinant "l'étoile chérifienne", symbolisant le cœur du drapeau national, en plus d'exécuter "la formation en ligne", "le palmier", "le croisement face-à-face" et "le cœur double", qui symbolise l'attachement indéfectible des membres des FRA au Glorieux Trône Alaouite.



Les voltigeurs aguerris ont également présenté des figures variées, parmi lesquelles "le tourbillon" "la rotation inclinée synchronisée" et le “solo spin and double reversal”.



Pendant toute la durée de ce spectacle aérien à couper le souffle, les spectateurs ont scruté le ciel pour ne rien manquer de la performance aérienne impressionnante de l’équipe "Marche Verte", admirant la précision, le professionnalisme et le grand savoir-faire des pilotes.



Créée sur ordre de feu SM Hassan II en 1984, l'équipe de voltige "Marche Verte" est entourée par la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI.