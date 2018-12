Festival international du film transsaharien “The song of scorpions” primé à Zagora

Le long-métrage indien “La chanson des scorpions” (The song of scorpions) de son réalisateur Anup Singh, a remporté, dimanche soir à Zagora, le Grand prix de la 15è édition du Festival international du film transsaharien de Zagora.

Les productions primées ont été annoncées lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation artistique, qui a connu la participation de personnalités marocaines et étrangères issues du milieu académique, cinématographique et médiatique.

Le prix de la meilleure interprétation féminine a été octroyé à l’actrice Angeli Bayani, pour son rôle dans le long-métrage philippin “Bagahe” (The Baggage), tandis que le prix de la meilleure interprétation masculine est revenu à l’acteur Irrfan Khan pour son rôle dans le long-métrage lauréat du Grand prix.

Le jury de la compétition officielle du long-métrage a décerné le prix du meilleur scénario au long-métrage iranien “Hindi et Hormuz” ex equo entre Abbas Amini et Pouria Heidari, tandis que le prix spécial du jury a été remis au long-métrage tunisien “La rumeur de l’eau” du réalisateur Taieb Louhichi.

Le jury a également octroyé une mention spéciale à l’acteur Hamid Alipour pour son rôle dans le long métrage “Hindi et Hormuz”. Concernant les prix du jury de la compétition des scénarios, le premier prix a été raflé par le scénario de “Double F” de Hicham El Aalaoui, le deuxième prix est revenu au scénario de “Dikra” de Smail Bouderbala, alors que le troisième prix a été octroyé au scénario de “Femmes rebelles” signé Siham Najmi.

Le jury de la compétition des scénarios a accordé également une mention spéciale au scénario de “Ichrak” de Zahra Kassimi. Les prix relatifs au jury de la compétition du court-métrage régional ont été répartis entre le grand prix remporté par “Évangile, ndlr”, de Mourad Khallou, le prix du meilleur scénario glané par “L’élève de la campagne, ndlr” de Yassine Ait Afkir, tandis que le prix spécial du jury est revenu à “Sans autorisation, ndlr” de Moulay Mustapha El Moussaoui. Le jury a accordé une mention spéciale au court-métrage “Bonheur” de Rida Hankane. Par ailleurs, le prix du jury de la compétition du journalisme et de la critique est revenu au long métrage iranien “Hindi et Hormuz” de Abbas Amini, et une mention spéciale a été accordée au long-métrage philippin “The Baggage” du réalisateur de Zig Dulay. Quant au prix de la commission du public, qui a été créé lors de l’édition précédente, il est revenu également au long-métrage philippin “The Baggage”.

Les organisateurs de la 15è édition du Festival international du film transsaharien de Zagora ont concocté une programmation riche et varié sur l’immigration dans le cinéma africain, le panorama du film marocain ainsi que des programmes relatifs aux enfants. Placée sous le thème “Cinéma, migration et citoyenneté”, cette édition a été marquée par l’organisation de conférences et d’ateliers thématiques traitant entre autres des scénarios, des films documentaires et des techniques de tournage.