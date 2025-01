Festival international du conte : La ville et le conte au cœur d'une réflexion universelle

La conférence "La ville et le conte", organisée dans le cadre du Festival international du conte de Marrakech, a plongé l'audience, mercredi, dans une réflexion captivante sur le lien entre l'urbanité et la tradition orale.



A l'occasion, des conteurs de renommée mondiale ont exploré comment les villes, avec leur effervescence et leur diversité, influencent l'art de la narration et façonnent des récits intemporels



Les discussions se sont déroulées dans une ambiance intimiste, propice à la magie des mots. Les intervenants ont abordé des thématiques variées, allant de la symbolique des lieux urbains dans les contes à l’évolution des récits au fil des générations. Le décor enchanteur de Marrakech, avec ses ruelles animées et ses places vibrantes, a servi de toile de fond idéale pour illustrer ces échanges. Les participants, captivés, ont été transportés dans des mondes où le réel et l’imaginaire s’entrelacent harmonieusement.



A cette occasion, Liz Weir, conteuse irlandaise, s'émerveillant de l’énergie de Marrakech, a affirmé que chaque ruelle de la Cité Ocre, raconte une histoire. "Marrakech me rappelle qu'un conte peut naître même du plus petit détail de la vie quotidienne. C’est cette spontanéité qui rend le conte si universel et si vital aujourd’hui", a-t-elle confié.



Pour sa part, John Row, conteur et conférencier anglais, a décrit les villes comme des "mosaïques vivantes". "Les villes sont des mosaïques de vies, de sons et de mystères. A Marrakech, l’écho des pas sur les pavés ou le murmure des marchands deviennent eux-mêmes des récits. Les contes, comme les villes, sont vivants. Ils évoluent, s’adaptent et unissent des voix multiples, a-t-il si bien souligné.



Dans un élan poétique, Row a comparé Jemaa el-Fna à "un livre sans fin, où chaque page écrite s’efface pour laisser place à une nouvelle"



La conférence s’est achevée sur un appel vibrant des conteurs, à préserver le patrimoine oral face aux mutations du monde contemporain, soulignant que "raconter des histoires permet avant tout de recréer des ponts entre les cœurs et les époques".



Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’initiative du World Storytelling Cafe et l’Union des conteurs pour l’innovation culturelle et l’art du conte, cet événement met en lumière l’essence culturelle et spirituelle de Marrakech et vise à valoriser le riche patrimoine narratif de la cité Ocre, tout en renforçant son statut de capitale mondiale du conte.



Placée sous le thème "Saison des contes– contes de Bahja", cette édition, qui se poursuit jusqu’au 26 janvier, met l’accent sur l’inclusion des conteuses dans l’univers du conte, la promotion de la paix par la narration et le rayonnement de la culture marocaine à l’échelle internationale.