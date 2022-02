La 3ème édition du Festival international des radios d’Afrique francophone (FIRAF) aura lieu du 7 au 13 février à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, ont annoncé les organisateurs de cette manifestation.



Le thème retenu pour cette édition 2022 du FIRAF est : « Radio et insécurité en Afrique de l’Ouest : Quelle contribution de la radio dans la gestion des déplacés internes », a indiqué le comité d'organisation lors d'une rencontre avec la presse mercredi.



Au cours de cette édition, l’occasion sera donnée aux professionnels de médias, d’échanger avec des personnes déplacées, recueillir leurs témoignages et d’échanger avec les responsables des collectivités des zones touchées.



Cette rencontre permettra aux journalistes d’examiner la contribution de la radio dans la gestion de cette crise, surtout le traitement de l’information liée aux personnes déplacées, ajoute la même source.



La troisième édition du FIRAF regroupera des radiodiffuseurs de quatre pays de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ainsi que ceux venus de la France.



Selon les membres du comité d’organisation, la spécificité du prix concours du FIRAF réside dans le fait que ce sont les journalistes de radio qui concourent entre eux.



Le concours encourage ainsi les productions sur la thématique de l’édition. Il a pour objectif de susciter l’intérêt des journalistes sur des questions spécifiques. Il comporte trois prix. Il s’agit du Grand prix qui récompensera le journaliste qui aura traité le thème du festival avec la plus grande maîtrise du sujet, en tenant compte de sa spécificité et avec le maximum d’informations. Le deuxième prix vise à récompenser le journaliste qui aura fait preuve de la plus grande créativité dans sa production, en lien avec le sujet. Quant au prix de la meilleure journaliste, il récompensera la meilleure enquête produite par une journaliste sur une thématique en lien avec la femme.



Le FIRAF, créé en 2018 sous l’initiative de Waky Média Consulting (WAMECO), ambitionne d’être un cadre de partage, de réflexion et de proposition pour les radios du Burkina Faso, de l’Afrique francophone et celles du monde en général.