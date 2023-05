Festival du cinéma en espagnol à Rabat

L'Institut Cervantes de Rabat organise, en collaboration avec les ambassades des pays hispanophones au Maroc, le "VII Festival du cinéma en espagnol", du 16 au 29 mai courant à Rabat.



Cette manifestation cinématographique, qui vise à présenter certaines des productions les plus significatives du cinéma hispanophone à travers le monde durant les dernières années, sera marquée par la projection de 13 films à partir de 18H30 au siège de l’Institut Cervantes de Rabat, indique l’Institut dans un communiqué.



L’organisation de ce cycle est une initiative de l’Institut Cervantes de Rabat et des ambassades des pays hispanophones accrédités au Maroc, à savoir l’Argentine, le Chili, la Colombie, Cuba, l’Espagne, le Guatemala, la Guinée Equatoriale, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République Dominicaine, le Salvador et le Venezuela, ajoute le communiqué.

Les films seront projetés en version originale en langue espagnole et sous-titrés en anglais ou en français, poursuit la même source.