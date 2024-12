Festival des cités du patrimoine de Chinguetti : La délégation marocaine signe une participation remarquable

La délégation marocaine prenant part à la 13e édition du Festival des cités du patrimoine à Chinguetti (Mauritanie) a signé une participation remarquable à travers des conférences scientifiques axées sur la diplomatie culturelle et la préservation du patrimoine.



Lors d’une conférence sous le thème "Phares de rayonnement scientifique et ponts d'échange culturel", le président du Centre marocain de la diplomatie parallèle et du dialogue des civilisations, Abdelfattah El Belamachi, a souligné que toute diplomatie culturelle efficace tire sa force de la complémentarité entre deux stratégies fondées sur la profondeur et le rayonnement.



A cet égard, il a mis en avant les rôles que peuvent jouer les acteurs académiques et culturels en matière de rayonnement des pays et de soutien de leur positionnement dans le concert des nations, rappelant l'expérience marocaine dans ce domaine.



La réalisation des objectifs de la politique étrangère de tout pays ne se limite plus à la promotion des relations internationales classiques et à la conclusion de traités bilatéraux et multilatéraux, mais nécessite plutôt l'ouverture de nouvelles perspectives à même de promouvoir le soft power des Etats, a-t-il ajouté.



En outre, M. El Belamachi, également professeur des relations internationales à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, s’est félicité de l’excellence des relations maroco-mauritaniennes, relevant la nécessité de les développer davantage dans les divers domaines.



De son côté, le directeur du Centre national des études et de recherches sur le patrimoine subaquatique, Azzedine Karra, a mis l'accent sur la nécessité de valoriser le patrimoine culturel et de le placer au cœur du développement durable, notant la centralité de l'élément humain dans ce processus.



L'expert marocain en patrimoine culturel a abordé les conventions internationales les plus importantes dans ce domaine, passant en revue la Convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine subaquatique, et les développements apportés par la Convention de 2003 sur le patrimoine immatériel.



Cet événement, auquel le Maroc a été l'invité d'honneur lors de l’édition de 2019, est organisé en alternance entre quatre villes historiques mauritaniennes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO dans l'objectif de valoriser et de mettre en avant leur héritage culture.