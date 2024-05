Festival de théâtre de Hay Mohammadi

Le Festival national de théâtre de Hay Mohammadi tient sa dixième édition du 19 au 25 mai courant sous le thème : "Le théâtre marocain : des ateliers en marche vers de nouveaux horizons".



Ce Festival est devenu au fil des années une tradition bien établie dans l'agenda des festivals de théâtre nationaux. Pour cette édition, le choix du thème a porté sur : "Le théâtre marocain : des ateliers en marche vers de nouveaux horizons".



Le théâtre marocain, à travers son histoire, ses icônes, son passé, ses expériences et ses réalisations, se renouvelle de l'intérieur et suit les transformations, les évolutions et les questions de l'époque à plusieurs niveaux : artistique, intellectuel, technologique et même idéologique, en regardant vers l'avenir et ses attentes ainsi que vers de nouveaux horizons et renouvellements.



Le programme de cette édition comporte des rencontres interactives, des hommages et des conférences. Chaque édition ayant sa propre spécificité, la nouveauté cette année est l’hommage qui sera rendu à la personne qui a contribué à la naissance de ce festival, feu Hassan Bnouachan.