Festival de théâtre d'Alexandrie: Zahra Lahouaoui décroche le prix de la meilleure actrice premier rôle

L'actrice marocaine Zahra Lahouaoui a remporté le prix de la meilleure actrice (premier rôle) pour sa performance dans la pièce de théâtre "Brenda", en lice dans la 13ème édition du Festival international de théâtre d'Alexandrie (22-29 septembre).



"Brenda", écrite et mise en scène par Ahmed Amine Sahel, s'inspire d'une chanson de rap américaine qui porte le même nom et traite de la situation de la femme au sein de la société américaine. Une situation que le metteur en scène a tenté de projeter sur les conditions de vie de la femme arabe en général et de la femme marocaine en particulier.



La représentation théâtrale s'appuie ainsi sur un texte lyrique transformé en texte dramatique qui évoque l'art du rap et du hip-hop, tout en abordant des questions qui préoccupent la société et la culture marocaines.



Le jury du festival a également décerné à la pièce palestinienne "Pedro et le capitaine" le prix de la meilleure œuvre théâtrale et à son réalisateur, Ihab Zahida, le prix du meilleur metteur en scène.



Par ailleurs, la pièce omanaise "Rouge à lèvre" a remporté la deuxième place, tandis que "Coup de tête" (Egypte) a glané les prix de la meilleure actrice (deuxième rôle) pour Nadine Achraf et du meilleur acteur (deuxième rôle) pour Mahmoud Taoufik.



"Rouge à lèvre" a remporté également le prix du meilleur scénario, alors que la pièce espagnole "Feux d’artifice" a obtenu le prix de la question la plus importante discutée au festival.



Fondé en 2008 sous l'appellation "Théâtre sans production," le Festival international de théâtre d'Alexandrie vise à mettre en lumière les œuvres à faible coût, basées essentiellement sur le jeu d'acteurs.